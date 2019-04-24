Утро в Ижевске: подъемные для молодых учителей в городе, смерть Анатолия Мамонтова и дизайнер о костюме Алины Загитовой

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 апреля, среда. В городе ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +12…+14°С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Мы надеемся, что этот день будет для вас удачным и плодотворным. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Школьники Ижевска на один день стали руководителями администрации города (подробнее)

- Молодые учителя, работающие в городах Удмуртии, будут получать подъемные (подробнее)

- В России впервые оштрафовали блогера по статье об оскорблении государства (подробнее)

- Ушел из жизни почетный гражданин Ижевска Анатолий Мамонтов (подробнее)

- «Я шила похожие костюмы для эротических шоу»: Дизайнер Мария Евстигнеева о костюме Алины Загитовой (подробнее)

- С 23 апреля жители Ижевска смогут принять участие в субботниках (подробнее)

- Ремонт дорог в Ижевске начнется с переулка Прасовский и улицы Бабушкина (подробнее)

Далее с подробностями

Как токарь стал тату-мастером

Происхождение татуировки в России имеет сомнительное прошлое. Нательные рисунки запрещали, считали чем-то постыдным, прятали. 26-летний ижевчанин Михаил Барабанов уже 5 лет доказывает: татуировка – это настоящее искусство. (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

Как сделать «ЧистоПоУдмуртски»

Всемирный эко-челлендж #trashtag добрался и до нас – в республике стартовала акция «ЧистоПоУдмуртски». Первой точкой, на которой убрались жители, стал сквер на улице Оружейника Драгунова. 20 апреля здесь прошел городской субботник. За два часа жители собрали 225 мешков мусора – 2 полных мусоровоза! (подробнее)

Фото: Ильяс Мансуров

Шапка-«невредимка» от солиста «Пилота»

19 апреля в Ижевск с концертом приехала легендарная питерская группа «Пилот» (16+). В этот день вместе с поклонниками группы музыканты воссоздали «хорошо забытое старое». (подробнее)

Фото: Игорь Тюлькин

Почему россияне избавляются от дач?

Аналитики порталов по продаже недвижимости рапортуют: по итогам первого квартала резко выросло предложение дач и участков в садовых товариществах. Продать дачу стало сложно даже в сезон. Что стало этому причиной? (подробнее)

Фото: Евгения Гусева

Когда хорошая учеба монетизируется

В Ижевске подвели итоги проекта «Учись на 5!» от «Комсомольской правды»-Ижевск» и Корпорации «Центр». За время его проведения мы собрали около 4500 купонов с отличными оценками, которые принесли своим владельцам отличные призы! 12 счастливчиков получили геймпады, наушники, колонки и очки виртуальной реальности. Главные призы – ноутбук, смартфон и беспроводные наушники – разыграли 21 апреля на финале в ТРК «Петровский». В этот же день награды нашли победителей и в онлайн-туре проекта: были награждены лучший класс, лучшая школа и лучший классный руководитель (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

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