2019-04-24T10:40:08+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подъемные для молодых учителей в городе, смерть Анатолия Мамонтова и дизайнер о костюме Алины Загитовой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: архивФото: архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 апреля, среда. В городе ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +12…+14°С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Мы надеемся, что этот день будет для вас удачным и плодотворным. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Как сделать «ЧистоПоУдмуртски»

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Фото: Ильяс Мансуров

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Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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