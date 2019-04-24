Фестиваль мототуризма, Табань fest, Русь дружинная, Улетай: 10 летних фестивалей, которые пройдут в Удмуртии в 2019 году

Большой хоровой собор

11 июня

территория Свято-Михайловского собора

Праздник музыки, которому нет аналогов в России. У храма соберутся несколько сотен музыкантов: детские и взрослые хоровые коллективы, профессионалы и любители, и исполнят произведения русских, советских и современных композиторов. В конце мероприятия огромным сводным хором исполняется «Славься!» М. Глинки под звон церковных колоколов.

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Фото: архив редакции

«Мотокупала в Удмуртии»

21-23 июня

Кечшурский пруд, Якшур-Бодьинский район, с. Пушкаревское

300 руб., с семьи 500 руб., дети 7-16 лет 150 руб., девушки за рулем мотоцикла бесплатно.

vk.com/motokupala

Межрегиональный фестиваль мототуризма. В программе народные гуляния, экскурсии по ближайшим туристическим маршрутам, подвижные игры и конкурсы, соревнования мотоциклистов, свадьба рыцаря и принцессы, концерт мото-рок-группы, большой костер и хождение по углям.

Палаточный городок и недорогое горячее питание прилагается.

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Фото: vk.com/motokupala

«Сабантуй»

23 июня

спорткомплекс «Чекерил»

Праздник окончания весенних полевых работ. В программе - народные гуляния, ярмарка, конкурсы для детей и взрослых, скачки на лошадях, концерты, спортивные игры и турнир по традиционной национальной борьбе куреш.

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Фото: архив редакции

«Гербер»

29 июня

Игринский район

Удмуртский национальный праздник. В программе - яркие театрализованные шоу, мастер-классы, выступление творческих коллективов, а также работа танцевальных, игровых и обучающих площадок. Во время праздника можно будет попробовать традиционные удмуртские блюда, приобрести сувениры и подарки от лучших мастеров декоративно-прикладного искусства республики.

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Фото: архив редакции

«Быг-быг»

5-7 июля

д. Старые Быги, Шарканский район

vk.com/byg_byg

Гастрономический праздник, где на одной площадке можно попробовать удивительные и редкие блюда финно-угорской кухни, приготовленные по старинным рецептам. Готовить для гостей будут повара ресторанов и кафе, кулинары-любители из разных регионов России, а также Эстонии, Венгрии, Финляндии, Франции. Кроме этого будут работать творческие, научные, спортивные площадки. Музыка и танцы прилагаются.

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Фото: vk.com/byg_byg

Фестиваль «Табань fest»* + open air* «Эктоника»

12-13 июля

Усадьба «Тол Бабая», Шарканский район

450-700 руб.

vk.com/ektonika_open_air

Самый зажигательный праздник лета. 12 июля - национальный рок-фестиваль, 13 июля - выступление звезд удмуртской эстрады и хедлайнера фестиваля - группы Burito.

В программе забавные конкурсы, интерактивные площадки, спортивные состязания, горячие табани из печей и другие удмуртские блюда. Кульминация праздника - большая удмуртская дискотека под открытым небом.

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Фото: vk.com/ektonika_open_air

«Русь дружинная»

13-14 июля

д. Кудрино, ул. Молодежная, 10, Воткинский район

от 400 руб., парковка, размещение в своей палатке - бесплатно

vk.com/rus_druzhinnaya

Юбилейный фестиваль исторической реконструкции. Вас ждут одиночные и массовые бои витязей и рыцарей, лучное и конное представление, реконструкция осады средневековой крепости. В программе - молодецкие забавы среди гостей, детские воинские состязания, вечерний концерт фолк-групп, театрализованное фаер-шоу у большого костра. На улице Мастеров гостей познакомят с бытом, кухней и средневековыми ремеслами, пройдут творческие мастер-классы. Будет и детская площадка с аниматорами, конкурсами, играми, танцами.

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Фото: vk.com/rus_druzhinnaya

«Улетай»

19-21 июля

Поле рядом с с. Лагуново, Сарапульский район

3000 руб., с палатками 5000 руб.

uletayfest.ru

vk.com/uletayfest

Ежегодно в самый разгар лета в Нечкино съезжаются любители русского рока, чтобы послушать живые выступления легенд жанра и начинающих коллективов. Выступят: «АлисА», «КняZz», «Чиж & Ко», «АРИЯ», LOUNA, «Северный флот», «План Ломоносова», «АнимациЯ», «Гудтаймс», «Animal ДжаZ», «Порнофильмы», LASCALA, «Черный обелиск», «Мураками», «Горшенев», «ТАРАКАНЫ!», ZNAKI, «Нервы», F.P.G., «ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ», MORDOR, «ЭПИДЕМИЯ», «КАЛЕВАЛА», «Нейромонах ФЕОФАН» и др.

Будет палаточный городок, душ и бассейн, детская площадка с аниматорами и спортплощадки, бесплатная артезианская вода, еда на любой вкус.

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Фото: sputnik.by

«ГуртFest»*

10 августа

музей «Лудорвай», Завьяловский район

vk.com/club14638793

Международный фестиваль деревенской культуры. В программе: запуск 100-летней ветряной мельницы, выступления фольклорных коллективов Удмуртии, фолк-музыкантов из Эстонии, Финляндии, Санкт-Петербурга и Югры, дефиле этномоды, работа детской площадки, дегустация кулинарных изделий традиционной кухни, ярмарка, мастер-классы.

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Фото: vk.com/ludorvay

Международный фестиваль скандинавской ходьбы

24 августа

парк им. Кирова

На фестивале будут представлены все разновидности скандинавской ходьбы: реабилитация, фитнес, спорт. Для новичков пройдут обучающие мастер-классы. Для любителей организованы дистанции на 3 и 5 км по живописным лесным тропам самого большого городского парка Ижевска, а для профессионалов состязания не только в скорости, но и в технике ходьбы.

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*Фест, опен-эйр, Гуртфест

Фото: Федерациия скандинавской ходьбы Удмуртии

«Небесная ярмарка»

29 июня - 6 июля

Кунгур, стадион «Труд» (ул. Голованова, 36) – церемония открытия и закрытия

Бесплатно, но если хотите расположиться на трибунах на открытии и закрытии, лучше забронировать билеты по тел. +7 (34271) 2 42-69 или по почте stadion-trud@mail.ru

vk.com/nebeskakungur

Международный фестиваль воздухоплавания. В программе – светомузыкальное шоу с участием огромных воздушных шаров; единственные в мире воздушные баталии по захвату мостов, стадионов и зданий; детские праздники, концерты, конкурсы; автокроссы; шоу ретро-мобилей и др.

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Фото: vk.com/nebeskakungur

«Нашествие»

19-21 июля

С. Большое Завидово, Тверская область

Билет, парковка, палатка – каждый от 1800 руб.

nashestvie.ru, vk.com/nashestvie

Купить онлайн nashestvie.ru/tickets

Главный музыкальный фестиваль страны. Выступят Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Аквариум, Алиса, Аркона, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Louna, Lumen, STIGMATA, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Громыка, Гудтаймс, Дельфин, ДДТ, Казускома, Калинов мост, Кис-кис, Кирпичи, Мумий Тролль, Мураками, Нейромонах Феофан, Нервы, Ночные Снайперы, Операция Пластилин, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин, Тролль Гнёт Ель, Чиж & Co и др. Из новинок – во время фестиваля в прямом эфире пройдет запуск ракеты с Земли, возможность пообщаться с космонавтами с МКС.

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Фото: архив редакции

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