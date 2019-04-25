«МамаПапаФест» в Ижевске: 3 совета родителям в воспитании детей

27 апреля состоится первая конференция для ижевских родителей «МамаПапаФест». «Комсомолка» решила познакомить читателей с одним из спикеров - Ниной Ерофеевой. Нина - доктор педагогических наук, которая в преддверии мероприятия поделилась 3 советами в воспитании детей.

1. Нужно выделить ребенку собственное пространство

- У человека должно быть свое пространство, пусть небольшое, но должно, - говорит Нина. - Если обозначить территорию другого человека, которой можно пользоваться только с разрешения - это здорово, это позволяет сформировать уважение.

2. Нужно корректировать «родительские» установки

- Принципы, которые в нас заложили наши родители, требуют корректировки, - делится эксперт. Они должны стать более гибкими, потому что время не стоит на месте, изменилось отношение ко многим вещам в обществе. Не нужно делать из девочки куклу-барби с завышенными ожиданиями, а из мальчика - «мужика» с соответствующими поведенческими характеристиками.

3. Нужно договариваться друг с другом

- Ни для кого не секрет, что способы воспитания у мамы и папы могут кардинально отличаться, - комментирует Нина. - В первую очередь родители должны научиться договариваться друг с другом. Конфликт - это обостренное противоречие. Зачем мы доводим до конфликта, когда можно договориться?

Задать свои вопросы Нине Ерофеевой и другим экспертам - кандидату педагогических наук Диме Зицеру, психологу Асе Абовян, врачу-педиатру Татьяне Темниковой - можно на родительской конференции «МамаПапаФест». Узнать больше о мероприятии и купить билеты можно на сайте.

Подробности по телефону 945-060.

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