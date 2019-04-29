Утро в Ижевске: зоозащитник под снегопадом, ремонт дополнительных тротуаров и уникальная операция
Доброе утро, Ижевск! Начинаем самую короткую рабочую неделю! Погода нас не радует днем будет всего лишь +3...+5 возможен снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Ижевск доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео службы уже на сайте.
- Дочь хоккеиста Алина Загитова побывала в Зале хоккейной славы в Канаде.
- Бил молотком и отверткой: житель Удмуртии предстанет перед судом за истязание жены.
- Ижевский театр «Молодой человек» стал участником московского фестиваля молодой режиссуры. Вместе с нашими артистами выступят актеры Санкт-Петербурга и других городов.
- Водитель из Удмуртии попал в массовое ДТП на трассе между Сызранью и Саратовом. Подробности аварии.
- В Летнем саду Ижевска стартовал сезон! Уже работают аттракционы и можно весело провести время. А еще мы узнали, какой сюрприз готовят на фан-зоне в парке Кирова.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОГОДА
Фото: Артем Тараненко, vk.com
По данным gismeteo.ru погода с 29 апреля до 5 мая потревожит своим непостоянством.
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Фото: Архив
11 участков тротуаров отремонтируют дополнительно в Ижевске. На ремонт выделят 10 млн рублей из бюджета города.
ПЛОХАЯ ПОГОДА - НЕ ПОВОД ОТМЕНЯТЬ ГОЛОДОВКУ
Фото: Андрей Перевозчиков
Ижевчанин Андрей Перевозчиков решил продолжить голодовку, несмотря на снегопад.
ПРОРЫВ В МЕДИЦИНЕ
Фото: предоставлено пресс-службой НИМИЦ радиологии
Операция, которая открывает новую страницу в отечественной онкологии, считают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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