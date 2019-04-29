2019-04-29T07:30:21+03:00
Общество

Утро в Ижевске: зоозащитник под снегопадом, ремонт дополнительных тротуаров и уникальная операция

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Начинаем самую короткую рабочую неделю! Погода нас не радует днем будет всего лишь +3...+5 возможен снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевск доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео службы уже на сайте.

- Дочь хоккеиста Алина Загитова побывала в Зале хоккейной славы в Канаде.

- Бил молотком и отверткой: житель Удмуртии предстанет перед судом за истязание жены.

- Ижевский театр «Молодой человек» стал участником московского фестиваля молодой режиссуры. Вместе с нашими артистами выступят актеры Санкт-Петербурга и других городов.

- Водитель из Удмуртии попал в массовое ДТП на трассе между Сызранью и Саратовом. Подробности аварии.

- В Летнем саду Ижевска стартовал сезон! Уже работают аттракционы и можно весело провести время. А еще мы узнали, какой сюрприз готовят на фан-зоне в парке Кирова.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА

Фото: Артем Тараненко, vk.com

Фото: Артем Тараненко, vk.com

По данным gismeteo.ru погода с 29 апреля до 5 мая потревожит своим непостоянством.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

Фото: Архив

Фото: Архив

11 участков тротуаров отремонтируют дополнительно в Ижевске. На ремонт выделят 10 млн рублей из бюджета города.

ПЛОХАЯ ПОГОДА - НЕ ПОВОД ОТМЕНЯТЬ ГОЛОДОВКУ

Фото: Андрей Перевозчиков

Фото: Андрей Перевозчиков

Ижевчанин Андрей Перевозчиков решил продолжить голодовку, несмотря на снегопад.

ПРОРЫВ В МЕДИЦИНЕ

Фото: предоставлено пресс-службой НИМИЦ радиологии

Фото: предоставлено пресс-службой НИМИЦ радиологии

Операция, которая открывает новую страницу в отечественной онкологии, считают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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