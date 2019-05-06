Жители Удмуртии могут сэкономить на оплате услуги «Обращение с ТКО»

Принять в ней участие и сэкономить на оплате услуги «Обращение с ТКО» могут все жители Удмуртии, у которых сейчас плата за вывоз мусора начисляется на меньшее количество человек, чем официально зарегистрировано в доме или квартире. Если квитанция за услугу «Обращение с ТКО» жителям приходит на меньшее количество человек, например, зарегистрировано 4, а платежка выставляется на 2, то в будущем, после обновления базы, потребителям придет квитанция, где одномоментно будет начислена плата на всех официально зарегистрированных с 1 января 2019 года, то есть за несколько месяцев сразу. Чтобы избежать большой суммы в квитанции, а еще и сэкономить на оплате, жители Удмуртии могут до конца мая 2019 года подать в офисы Энергосбыта данные о точном количестве зарегистрированных. Для всех жителей, кто подаст сведения в указанный срок, доначислений за 5 месяцев – с 1 января по 31 мая 2019 года – НЕ будет. Расчет платы с учетом всех зарегистрированных будет производиться только с 1 июня 2019 года, первая обновленная квитанция придет в июле 2019 года. Для подачи данных о количестве зарегистрированных стоять в очередях не придется: бланк заявления можно будет получить у консультанта в офисах Энергосбыта и заполненный ему же отдать. При себе обязательно нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Бланк заявления выложен и на сайте регоператора – регоператорудмуртии.рф. Его можно заполнить дома, но с паспортом и документом, подтверждающим право собственности все равно надо будет обратиться в ближайший офис Энергосбыта. Напоминаем, что согласно подп. (з) п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, собственник дома или квартиры обязан в течение 5 дней информировать об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в его доме или квартире. *Акция действует только для жителей Удмуртии, у которых счет за услугу «Обращение с ТКО» включен в квитанцию от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Прием заявлений от жителей Энергосбыт будет осуществлять в рабочие дни, согласно режиму работы офисов.

*Акция действует с 6.05.2019 по 31.05.2019