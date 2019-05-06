2019-05-06T10:09:22+03:00
Общество

Жители Удмуртии могут сэкономить на оплате услуги «Обращение с ТКО»

Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии объявляет акцию* «Чисто по-честному»
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Принять в ней участие и сэкономить на оплате услуги «Обращение с ТКО» могут все жители Удмуртии, у которых сейчас плата за вывоз мусора начисляется на меньшее количество человек, чем официально зарегистрировано в доме или квартире. Если квитанция за услугу «Обращение с ТКО» жителям приходит на меньшее количество человек, например, зарегистрировано 4, а платежка выставляется на 2, то в будущем, после обновления базы, потребителям придет квитанция, где одномоментно будет начислена плата на всех официально зарегистрированных с 1 января 2019 года, то есть за несколько месяцев сразу. Чтобы избежать большой суммы в квитанции, а еще и сэкономить на оплате, жители Удмуртии могут до конца мая 2019 года подать в офисы Энергосбыта данные о точном количестве зарегистрированных. Для всех жителей, кто подаст сведения в указанный срок, доначислений за 5 месяцев – с 1 января по 31 мая 2019 года – НЕ будет. Расчет платы с учетом всех зарегистрированных будет производиться только с 1 июня 2019 года, первая обновленная квитанция придет в июле 2019 года. Для подачи данных о количестве зарегистрированных стоять в очередях не придется: бланк заявления можно будет получить у консультанта в офисах Энергосбыта и заполненный ему же отдать. При себе обязательно нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Бланк заявления выложен и на сайте регоператора – регоператорудмуртии.рф. Его можно заполнить дома, но с паспортом и документом, подтверждающим право собственности все равно надо будет обратиться в ближайший офис Энергосбыта. Напоминаем, что согласно подп. (з) п. 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, собственник дома или квартиры обязан в течение 5 дней информировать об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в его доме или квартире. *Акция действует только для жителей Удмуртии, у которых счет за услугу «Обращение с ТКО» включен в квитанцию от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Прием заявлений от жителей Энергосбыт будет осуществлять в рабочие дни, согласно режиму работы офисов.

*Акция действует с 6.05.2019 по 31.05.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг компании в Ижевске
Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» нет жителей Удмуртии
Пьяный водитель маршрутки в Ижевске столкнулся с легковушкой
Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома в Ижевске
Директору школы в Удмуртии, которая выписывала незаконные премии учителям, назначили наказание
Отопительный сезон в Ижевске завершится 7 мая
В Удмуртии разыскиваются родственники погибшего во время Великой Отечественной войны бойца
Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону
Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в дубайском парке
Ремонт автодороги регионального значения начался в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
Какие дороги перекроют 6 мая в Ижевске?
Должника из Ижевска приставы встретили на вокзале
Купальный сезон открыли в Ижевске
Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
День Победы в Ижевске: музеи города подготовили праздничную программу
Летний сезон в скейт-парке Ижевска откроется 5 мая
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой
По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело