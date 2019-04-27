19 лет в эфире: в Ижевске отметили День рождения «НАШЕго Радио»

Более 600 призов, тысячи звонков и сообщений, десятки звездных гостей и приглашенных экспертов. Так прошел 18-й год «НАШЕго Радио» (12+) в Ижевске. 25 апреля популярная радиостанция отметила свое 19-летие. Побывали на закрытой вечеринке в пабе «Юпитер 5» и журналисты «Комсомолки».

Фото: Сергей Грачев

Вечер прошел в атмосфере ижевского квартирника под музыку ижевских групп, треки которых не раз проигрывались на федеральной волне «НАШЕго Радио»: «Долбушина и Пугач», ВИА «Трали-Вали» и Vere Dictum. Компания собралась душевная - ведущие «НАШЕго» в Ижевске, местные музыканты и, конечно же, слушатели станции. Кстати, купить билеты на закрытую вечеринку было нельзя - лишь выиграть в прямом эфире или соцсетях «НАШЕго».

Фото: Сергей Грачев

Не обошлось без розыгрышей и на самой вечеринке. Среди собравшихся разыграли призы - самым удачливым достались подарки от партнеров «НАШЕго Радио», билеты на любой из концертов «наших» исполнителей, вкусные призы от заведения и, конечно, самый желанный подарок - 2 билета на фестиваль настоящей музыки «Нашествие», который пройдет в Большом Завидово Тверской области с 19 по 21 июля. Счастливчиком оказался Евгений Арапов.

Фото: Сергей Грачев

- Часто ли я выигрываю? Впервые в жизни мне повезло, когда я выиграл билеты сюда (на день рождения «НАШЕго Радио». - Прим. ред.). Второй - вы знаете. Я репостил все записи в группе о концертах, но ни разу ничего не получилось. А сегодня - сразу дважды! Я поеду, конечно, со своей девушкой. Она полностью разделяет мои музыкальные интересы. Действительно, я растерян и безумно счастлив! Спасибо, «НАШЕ Радио»! За любимую музыку, за интересные эфиры и за этот подарок! - поделился он своей радостью.

«НАШИ» ЛЮДИ О «НАШЕМ»

- В школьные годы я играла на синтезаторе в рок-группе, оттуда и любовь к русскому року. В 2002 году мои подруги устроили мне сюрприз. В 8 утра, когда я еще спала, мне позвонили в прямом эфире «НАШЕго Радио» и поздравили с днем рождения. Я была такая сонная и ничего не понимала. До сих пор вспоминаю и смеюсь, - поделилась Татьяна Ощепкова.

Фото: Сергей Грачев

- В этом году ровно 19 лет, как я начал слушать «НАШУ» музыку. Тогда я купил себе комплект из шести аудиокассет группы «Ария», потом наткнулся на радиоволну, которая транслировала их песни. С тех пор я никогда не переключаю 103,8 FM, - рассказал Виталий Борзенков.

- Много лет назад мой бывший муж слушал шансон и заставлял меня. А я люблю «Арию», Кипелова, группы «Кино», «Король и Шут»... Тогда «НАШЕ Радио» стало моей отдушиной. Сегодня я поздравляю любимую станцию с днем рождения и желаю ей стать самой популярной в стране и даже за рубежом! Чтобы в любом городе в моих многочисленных поездках я могла найти и послушать хорошее радио! - говорит Елена Сергиенко.

- Я очень уважаю и ценю то, что делают на «НАШЕм Радио», - поделился Валерий Царенко. - Через услышанное в эфире я познаю мир. Когда был путч, телевидение отключили. Что происходило в стране, я понимал исключительно через музыку «НАШЕго Радио». Это были «Алиса», «ДДТ» и так далее. Мне не нужно было читать газету и смотреть телевидение, я понимал мир через их песни. С 1994 года я был на концертах Алисы 12 раз. Я очень желаю развития нашим ижевским музыкантам. Чтобы у нас создали какую-то базу, где музыканты могли бы реализовать себя, чтобы ижевская рок-школа стала наравне с екатеринбургской.

Фото: Сергей Грачев

- Я слушаю «НАШЕ Радио» всегда и везде, уже около 10 лет участвую в «Охоте» на «НАШЕм Радио», - рассказал Андрей Темеев. - Когда появилась первая машина, я сразу начал «охотиться» и, представляете, тут же выиграл 100 литров бензина. Жена даже не поверила! Этого топлива хватило на несколько месяцев. Кроме того, у меня огромное количество фирменных футболок, кепок, есть номерные рамки от «НАШЕго Радио». Очень хотел попасть на день рождения «НАШЕго Радио», решил позвонить в эфир, и мне повезло!

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103,8 FM - волна, на которой вещает «НАШЕ» в Ижевске

> 600 призов разыгрывают в прямом эфире ежегодно

С 7:00 до 8:00 по будням слушатели могут подключиться к новому утреннему шоу. Ведущие Саша Ядрова и Глеб Санников обсуждают самые интересные новости, дарят подарки, шутят и заряжают позитивными эмоциями на весь день.

С 12:00 до 13:00 по будням в эфире - «БезОбеда Шоу» под руководством Юли Кудрявцевой и Александра Киршина. Помимо общения со слушателями и розыгрыша призов здесь в акустике играют наши ижевские группы. А также приходят интересные гости, которые занимаются необычным делом для Ижевска.

2 раза в месяц «НАШЕ Радио» проводит онлайн трансляции с музыкантами - «НАШ live». Часовой концерт с интервью начинается в 22:00