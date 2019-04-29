Где ижевчане могут пожарить шашлык на майские праздники?

Майские праздники и шашлык, как инь и янь: друг от друга неотделимы. Собраться с друзьями у мангала, вдохнуть по-настоящему теплый воздух и вдоволь наесться мяса – уже стало традицией. Специально для читателей «Комсомолка» подготовила 9 мест в Ижевске, где можно весело, цивилизованно и безопасно пожарить шашлык.

Уйти в открытый космос

Пожарить по-настоящему внеземной шашлык можно в парке Космонавтов. Здесь можно арендовать беседку с мангалом, музыкальным центром, камином и обогревателем, а за дополнительную плату, как по мановению волшебной палочки добавится уголь, жидкость для розжига, одноразовая посуда, салфетки и даже услуги тамады!

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00.

Цена: от 750 руб./час

Минимальное время аренды: 3 часа

Адрес: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 118

Телефон для брони: 77-10-99

Для всей семьи

Для тех, кто хочет захватить на отдых детей, отличным вариантом станет парк им. Кирова. Здесь построен настоящий городок из беседок на любой вкус и кошелек: тентовые, отапливаемые деревянные и летние. В минимальную стоимость войдет мангал и шампуры. А за дополнительные деньги можно поиграть в лазертаг или погонять на квадроциклах.

Режим работы: с 9:00 до 21:00

Цена: от 800 руб./час

Минимальное время аренды: 3 часа

Адрес: г. Ижевск, ул. Кирова, 8Б.

Телефон для брони: 47-00-44

Любителям адреналина

Кто не просто хочет пожарить шашлык, но и активно провести время, может отправиться в пейнтбольный клуб «Логово». С таким времяпрепровождением за майские каникулы вы точно не наберете лишние килограммы. В зависимости от погоды можно арендовать теплый домик или продуваемую беседку.

Режим работы: круглосуточно

Цена: от 600 руб./час

Минимальное время аренды: 30 минут

Адрес: г. Ижевск, ул. Кирова, 8

Телефон для брони: 64-33-00

И на шашлык, и в баню

Настоящий русский отдых ждет в банно-гостиничном комплексе Astory*. Здесь посетители не только смогут пожарить шашлык, но и сходить в баню, поиграть в аэрохоккей и бильярд, а также показать свои вокальные данные в караоке. Мангал представлен в двух залах – фараонском и императорском. Кстати, уголь и жидкость для розжига лучше захватить с собой – в центре это предоставляется только за дополнительную плату.

Режим работы: круглосуточно

Цена: от 2500 руб./час

Минимальное время аренды: 2 часа

Адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 53

Телефон для брони: 471-747, 553-555

Комфорт и удобство

Если на майских праздниках вы не хотите ничего, кроме как отдыхать, то идеальным вариантом станет летняя беседка мини-отеля Green Roof*. Специалисты могут сами накрыть на стол, помочь развести костер, а также замариновать и пожарить мясо. Конечно, все это предоставляется за отдельную плату.

Режим работы: с 9:00 до 23:00

Цена: от 1000 руб./час

Минимальное время аренды: 2 часа

Адрес: г. Ижевск, ул. Ракетная, 63

Телефон для брони: 515-979

Шашлык в веревочном парке

Провести один из майских деньков в самом крупном веревочном парке города с шашлыком и хорошей компанией – отличная идея. Посетители могут арендовать теплую беседку (в стоимость войдет музыкальный центр, решетка и шампуры для шашлыка, 5 л чистой воды) и пройти веревочную трассу различного уровня сложности.

Режим работы: с 10:00 до последнего клиента

Цена: 1200 руб./час – аренда беседки, 200 руб. – разовое прохождение веревочной трассы

Минимальное время аренды: 2 часа

Адрес: г. Ижевск, ул. Берша, 32

Телефон для брони: +7 965 851 66 61

На стадионе

Сходить на пикник можно и на стадион «Буммаш». На площадке посетители получат возможность не только пожарить шашлык, но и поиграть в баскетбол, покататься на роликах и велосипедах. Необходимый для развлечения спортивный инвентарь, как и уголь, и жидкость для розжига, нужно принести с собой.

Режим работы: с 9:00 до 23:00

Цена: до 10 человек – 1200 руб. за все время пребывания, до 20 человек – 1700 руб. за все время пребывания.

Минимальное время аренды: работают без учета времени

Адрес: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 99

Телефон для брони: 8-905-877-41-62

И плов, и мясо

Тем, кто привык вместе с мясом готовить настоящий плов, прямиком в пейнтбольный клуб «Золотой лев», где вместе с мангалом предоставляется казан. За отдельную плату можно приобрести дрова и уголь для розжига, а также заказать услуги шашлычника. Конечно, в пейнтбольном клубе грех не сыграть и в пейнтбол или лазертаг.

Режим работы: с 9:00 до последнего гостя

Цена: от 600 руб./час.

Минимальное время аренды: час

Адрес: г. Ижевск, ул. Красная, 198

Телефон для брони: 235-230

Большой компанией

В пейнтбольном клубе «Пирамида» нет ограничений по количеству человек в компании: большая беседка вместит всех! За отдельную плату предоставляется мангал, жидкость для розжига и уголь. Кроме того, после поедания шашлыка можно отправиться в сауну: дополнительно за отдельную плату доступны веник, полотенца, аромомасла и одноразовые тапочки.

Режим работы: круглосуточно

Цена: во время игры беседка бесплатно, после - 650 руб./час. Аренда мангала, уголь и средство для розжига – 350 руб. Аренда сауны – от 700 руб./час.

Минимальное время аренды: беседка – час, сауна – два часа.

Адрес: г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 99

Телефон: 233-099

Кстати

В Ижевске введен особый противопожарный режим. Так что пожарить шашлык «дикарями» в лесу, не выйдет: любые действия с открытым огнем запрещены. В противном случае грозит штраф:

- от 2000 до 4000 рублей - для граждан;

- от 15 000 до 30 000 рублей - для должностных лиц;

- от 30 000 до 40 000 рублей - для предпринимателей, не организовавших юридическое лицо;

- от 200 000 до 400 000 - для юридических лиц.

*Астори, *Грин Руф

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