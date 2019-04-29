Вредителям - бой: как ижевчанам защитить сады от непрошеных гостей?

В наших садах присутствует огромное число вредных насекомых и патогенов, в том числе грибы, бактерии и вирусы. На плодовых деревьях - яблоне и груше - ежегодно встречаются яблонный цветоед, яблонная плодожорка. В отдельные годы на деревьях массово появляются яблонная медяница, боярышница обыкновенная, кольчатый шелкопряд, яблонная горностаевая моль.

Наши плодовые культуры подвержены и многим опасным заболеваниям. Это и парша, и монилиоз (плодовая гниль). После зимы можно наблюдать заболевание цитоспорозом, а также неинфекционные болезни, это морозобойные, солнечные ожоги и другие повреждения коры. Задача садовода - предупредить и защитить сад, плодовые культуры от нашествия бесчисленной армии насекомых-вредителей и возбудителей болезней. Для того, чтобы одержать победу над ними, необходимо вооружиться знаниями, прислушаться к советам и рекомендациям специалиста.

Как защитить деревья?

Ольга Валентиновна Коробейникова - доцент кафедры земледелия и землеустройства ИжГСХА в программе «Моя дача» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) познакомила с защитными мероприятиями, которые помогают снизить численность вредных насекомых и болезней.

Эти защитные меры основаны на знании морфологии насекомых-вредителей, мы должны знать, как выглядит та или иная особь, знать характер нанесенных ими повреждений. И уже на основе этих знаний проводить соответствующие защитные мероприятия.

Нужны ли разрешения на спил каждого дерева?

Ходят слухи: мол, каждую березу на своем участке теперь убирать можно вроде как с разрешения. Нет! Такое разрешение получать не надо. Это следует, в частности, из информации Рослесхоза от 19.04.2018 «Разъяснение по вопросу возможности вырубки аварийного дерева на территории земельного участка, принадлежащего на праве собственности». Как там поясняется, законодательством РФ о зеленых насаждениях не может устанавливаться разрешительный порядок (это когда требуется получать разрешение) рубки насаждений на земельных участках, находящихся в частной собственности. Такой порядок может быть установлен только для зеленых насаждений на государственных или муниципальных земельных участках.

Еще есть постановление пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 (действующая редакция - от 30.11.2017). Там также говорится, что рубка деревьев не считается незаконной: на землях сельскохозяйственного назначения, на приусадебных участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального, жилищного, гаражного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества.

Так что с деревьями, которые растут на садовом участке, принадлежащем вам на праве собственности, можете делать что хотите. Но помните: это не относится к тем деревьям, которые растут за его пределами - пусть и в полметре от вашего забора. Но эта земля - уже не ваша частная собственность, а стало быть, что-то там рубить чисто по собственному желанию вы уже не вправе.

Елена Одинцова, Светлана Жмурко