Как оформить страховку жилья и какую сумму можно получить

Страховой Дом ВСК совместно с Почтой России запустили в Удмуртии услугу по комплексному страхованию жилья. На вопросы о новой программе в эфире радио «Комсомольская правда» (107,6 FM, 12+) ответили эксперты - исполнительный директор дирекции по работе с банками и нефинансовыми посредниками ижевского филиала САО «ВСК» Шахторина Наталья и заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС УР Стамлер Вадим Леонидович.

Заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС УР Стамлер Вадим Леонидович и исполнительный директор дирекции по работе с банками и нефинансовыми посредниками ижевского филиала САО «ВСК» Шахторина Наталья.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Что такое комплексное страхование жилья?

Комплексное страхование означает совокупное сочетание нескольких параметров в одном полисе. К примеру, если мы говорим о программе, реализуемой на площадке Почты России, то в рамках полиса клиент может застраховать не только конструктив (коробку), но и ремонт, сделанный в квартире (доме, комнате), а также свою гражданскую ответственность перед третьими лицами (соседями). В рамках данной программы принимаются на страхование квартиры, отдельно стоящие дома, комнаты, а также садовые домики.

Как оформить страховку?

Для того, чтобы оформить комплексное страхование жилья, нужно прийти на Почту России и обратиться к оператору. После чего предъявить паспорт и продиктовать адрес одного или нескольких страхуемых объектов. В течение 5-10 минут вы получите чек и полис: квартира и/или дом будут под защитой Страхового Дома ВСК. Программа защиты начинает действовать с первого числа следующего месяца. Полис может оформить любое дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 лет, даже не являющееся собственником жилья.

Сколько она будет стоить?

Стоимость страхового полиса для клиентов Почты России составит 45 рублей в месяц. Получается, в год защита жилья обойдется в 540 рублей!

Что такое страховой случай?

Страховой случай - это события, при которых клиент может получить выплату. К ним относятся: пожар, заливы водой как внутри помещения, так и извне, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и многое другое. Кроме того, компания выплатит материальную компенсацию за причиненный ущерб имуществу, жизни и здоровью ваших соседей.

Какую сумму можно получить при его наступлении?

Максимальная сумма выплат составит 110 тыс. рублей. Из них 50 тыс. пойдут на конструктивные элементы, 30 тыс. - на ремонт, еще 30 тыс. - на гражданскую ответственность перед соседями и другими третьими лицами. При этом выплату могут получить как все собственники недвижимости в равных долях, так и один из них (это произойдет в том случае, если остальные хозяева напишут заявление на выплату в его пользу). Стоит отметить, что сумма страховки фиксированная, независимо от количества собственников.

Что делать, если произошло страховое событие?

При наступлении страхового случая нужно сразу обратиться в компетентные органы. После этого в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в Страховой Дом ВСК по телефону горячей линии 88007757751 или по адресу: г. Ижевск, ул.Пушкинская, 278. Специалисты компании проведут осмотр, установят причины случившегося и оценят размер ущерба.

Какой пакет документов для этого нужен и как получить выплату?

Необходимо предоставить справку о произошедшем событии, правоустанавливающие документы, паспорт, полис и чек об оплате. Следующее, что нужно сделать - написать заявление. После предоставления всех требуемых документов собственник жилья получает выплату на свой расчетный счет в течение 3-5 рабочих дней.

.

Ждем вас в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» Удмуртии!

Реклама. Лицензия СИ №0621 от 11.09.2015.