«Это самое грандиозное, что я видела в своей жизни!»: ижевчане об акции «Бессмертный полк»

9 мая тысячи ижевчан в очередной раз выйдут на акцию «Бессмертный полк».Вспомнить родных, почтить память погибших воинов- у каждого участника своя история. «Комсомолка» пообщалась с горожанами, которые несколько лет участвуют в акции и собрала 5 трогательных рассказов.

СТАТЬ ЧАСТЬЮ АКЦИИ

Ижевчанка Марина Дорошенко в акции «Бессмертный полк» участвует с 2015 года. Тогда она прошлась с портретом своего прадеда вместе с мамой, а в последующие годы к ней присоединилась почти все ее семья. По словам девушки, эта акция - самое грандиозное, что она видела в своей жизни.

- Мой прадед Дорошенко Василий Петрович во время войны был танкистом, дошел до Чехословакии. В 1943 попал на мину и горел в танке. После полученных травм был комиссован и отправлен в село Ягул помогать в колхозе. Увидев высокого,красивого и крепкого мужчину,пусть и на костылях,его сразу назначили бригадиром тракторной бригады и выхаживали всем селом,а он таскал всем бабушкам дрова и помогал по хозяйству, - рассказывает Марина. - Потом он встретил мою прабабушку Павлу, и у них появилось три доченьки,одна из них - моя бабуля.

Фото: личный архив героев материала

Прадеда Марины не стало в канун Нового года в 2005-м. По словам девушки, он никогда не говорил о войне.

-Участвовать в этой акции нужно хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами масштаб этой трагедии. Увидеть реку из лиц людей, которые отдали свою жизнь. Глядя на все это, понимаешь, что нам повезло родиться и жить в мирное время, - отмечает Марина. - 9 Мая, после акции, мы обязательно идем к бабушке, пьем чай, смотрим медали нашего героя и вспоминает о нем.

«ПРИХОЖУ ЗА 2 ЧАСА ДО НАЧАЛА»

Горожанин Егор Пирогов во время акции тоже несет портрет своего прадеда - Саутина Александра Васильевича.

-Первый раз я прошел в строю Бессмертного полка в 2016 году. Решил сам, потому что для меня 9 мая - особенный день. Мой прадед был командиром роты автоматчиков 207 стрелкового полка. Погиб 26 июля 1944-го при освобождении левобережной Украины, - вспоминает Егор.

Фото: личный архив героев материала

Особой подготовки к акции у Егора нет, но он всегда приходит на место за два часа до начала. Ему интересно общаться с людьми и узнавать про судьбы их героев.

-Участвуя в акции «Бессмертный полк», я отдаю дань памяти своим предкам, кто спокойно жил и не думал о войне, но по первому зову Родины встал на ее защиту. И это касается не только моего прадеда, с чьим портретом я иду, но и другого моего прадеда, а еще бабушки и деда (ветераны трудового фронта). Пусть уже никого из них нет в живых, но я помню их и благодарен им за все, что они сделали! - делится Егор.-Перед началом парада мы обязательно возлагаем цветы к Вечному огню, после акции идем пить чай, смотрим парад на Красной площади, а вечером ходим на финал караоке-битвы «Песни нашей Победы» (0+).

«НОЧЕВАЛ НА ЗАВОДЕ»

Дед ижевчанки Светланы Казанцевой был тружеником тыла. Когда началась война, ему было 24 года.

- Это был самый призывной возраст, но дед работал на машиностроительном заводе и был первоклассным токарем, поэтому на них наложили бронь и на фронт не отправляли, - рассказывает Светлана. - По рассказам мамы я знаю, что ему было очень тяжело. Однажды он на минуту опоздал на утреннюю смену. С него тут же хотели снять бронь, отправить в штрафбат, но многие за него вступились, и деда оставили на заводе. После этого случая он вообще стал ночевать на заводе и не уходил домой.

Фото: личный архив героев материала

Первый раз Светлана приняла участие в акции в 2017 году, прямо в год столетия ее деда.

- Мы долгое время в эти дни ездили на огород, но потом я съездила на 9 Мая в Волгоград, от увиденного у меня что-то щелкнуло, и я решила сходить на местную акцию сначала сама, потом с сыном и мамой. Кстати, мама после увиденного сказала, что никогда больше в этот день ни на какой огород не поедет! - говорит Светлана.

«В ЭТОТ МОМЕНТ ГЕРОИ ОЖИВАЮТ»

Горожанин Максим Лобач вместе с семьей участвует в акции уже третий год.

- Первый раз пошли просто, чтобы почтить память, а потом почувствовали эту невероятную энергетику и теперь «Бессмертный полк» - это наша традиция. Идешь и ощущаешь, будто все герои оживают, - говорит мужчина.

Фото: личный архив героев материала

Во время акции Максим с гордостью несет портрет своего деда - Лобач Федора Константиновича. Он был награжден орденом 1 степени Отечественной войны, медалью «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и еще пятью юбилейными медалями.

- Все награды имел при жизни и был очень скромен. Шесть месяцев, не выходя из окопов, он и его друзья держали бой на Белорусской дуге.... 14 января 1991 года он скончался в возрасте 77 лет, - говорит Максим.

«О ВОЙНЕ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЛ»

Вот уже четвертый год в акции «Бессмертный полк» вместе с детьми участвует и ижевчанка Альбина Бурт.

-Служить дедушка ушел только в 1943 году, так как в начале войны был еще несовершеннолетним. Отдавал долг Родине на западном фронте, а после победы был переброшен в Манчжурию, - рассказывает Альбина. -Вернулся он домой только в 1948 году. О войне практически ничего дедушка не рассказывал. Говорил только, что во время службы в Манчжурии они долго сидели в окопах, и у многих солдат развивалась траншейная болезнь (поражение ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости при вынужденной малоподвижности.- Прим. ред.).

Фото: личный архив героев материала

Во время акции Альбина надевает на детей специальные пилотки, как во время войны, а сама надевает парадную форму (сейчас она уже подполковник внутренней службы, а ранее носила погоны майора).

- «Бессмертный полк» для меня - это гражданская позиция, в которой я могу подчеркнуть отношение к своей стране, к военным, к поколению, которое отдало свою жизнь за нас, - подытоживает Альбина.