Майские праздники в Ижевске: как будут работать больницы, куда звонить, если прорвало трубу или поранился питомец?

В этом году мы будем отдыхать девять дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Экстренные службы, больницы, аптеки и транспорт тоже будут работать по расписанию выходных. Рассказываем, куда обращаться в непредвиденной ситуации и как будет курсировать общественный транспорт.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Пожарная охрана, МЧС - 01 или 101 (с мобильных)

Полиция - 02 или 102 (с мобильных)

Скорая медицинская помощь - 03 или 103 (с мобильных)

Дежурная часть ГИБДД - 41-57-00, 41-57-01

Телефон доверия ГИБДД (для жалоб на действия инспектора) - 41-93-73, 41-94-74, 41-95-75

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Если нет холодной воды или прорвало канализацию - «Ижводоканал» - 95-05-00, 78-25-32.

Если нет горячей воды, отопления, затопило подвал - «Удмуртские коммунальные системы» - 998-072;

Если нет газа или произошла его утечка - «Аварийная газовая служба» - 04 или 104 (с мобильного);

Если нет света - «Ижевские электросети» - 071, 78-30-31.

Также в случае ЧП можно позвонить по телефону единой дежурнодиспетчерской службы по телефонам 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19, 57-25-12. Задачами единой диспетчерской является сбор и оценка достоверности, распространение между дежурно-диспетчерскими службами Ижевска информации об угрозе возникновения или факте ЧС, требующих совместных действий городских служб.

КАК РАБОТАЮТ БОЛЬНИЦЫ?

- 2, 4, 11 мая по субботнему расписанию работают амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля.

- 3, 10 мая работает амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов и

диагностических служб, с обслуживанием вызовов на дому, работой врачебной комиссии.

- 2, 4, 11 мая работает детская амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля в режиме субботнего дня, работают диагностические службы (КДЛ, рентген), врачебные комиссии, обслуживание вызовов на дому.

- 1-5 мая и 9-12 мая работает детская амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля.

КОГДА РАБОТАЮТ МОЛОЧНЫЕ КУХНИ?

Молочные кухни будут выдавать продукцию 2, 4, 10 мая.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ «СБЕРБАНК»?

«Сбербанк» не работает 1-3 мая и 9-10 мая. 30 апреля и 8 мая отделения работают по сокращенному графику, то есть на один час меньше.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ

- «Планета здоровья» (адреса ближайших аптек уточняйте по телефону «горячей» линии: 31-22-22)

- «Ижевские аптеки» (телефон 66-24-20, адрес Воровского, 149)

- «Мегапресс» (адрес Карла Маркса, 395б Тел. 43-81-09; Удмуртская, 255. Тел. 57-20-37)

- «Бережная аптека» (телефон «горячей» линии: 51-12-22, адрес ул. 10 лет Октября, 49)

- «Фармакон» (телефон «горячей» линии: 505-505, адреса Молодежная 31 и Школьная, 43)

- «Клюква» (телефон «горячей линии»: 505-505, адрес ул. Им. Татьяны Барамзиной, 12а)

КАК РАБОТАЮТ ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ?

- Ветлечебница на Воткинском шоссе, 29 (тел. 458 582)

С 1 мая по 5 мая – выходные

8 мая - с 8.00 до 16.00

9 мая – выходной

С 10 мая по 11мая – с 8.30 до 16.00

12 мая – выходной

- Ветлечебница Красноармейская, 103а (тел. 786 836)

1 мая – выходной

2 - 5 мая – с 8.00 до 17.00

6 и 7 мая – с 8.00 до 19.00

9 -11 мая – выходной

12 мая – с 8.00 до 17.00

- Ветлечебница ул. Молодежная, 22 (тел. 366 377)

1 - 3 мая – выходной

4 мая – с 8.00 до 16.00

5 и 6 мая – выходной

7 мая – 8.00 до 19.00

8 мая – с 8.00 до 18.00

9 и 10 мая – выходной

11 мая – с 8.00 до 16.00

12 и 13 мая – выходной

- Ветлечебница на Баранова, 90 (тел. 710 526)

1 мая – выходной

2 и 3 мая – с 8.00 до 17.00

4 и 5 мая – выходной

6 и 7 мая – с 8.00 до 17.00

8 мая – с 8.00 до 16.00

9-12 мая – выходной