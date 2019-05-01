Дачные маршруты в Ижевске-2019: как будут ходить автобусы в этом сезоне
Многие ижевчане в майские праздники направятся навестить свои дачные угодья. Специально для читателей публикуем график популярных садоогородных направлений.
Маршрут №453
От мкрн «Север» в будни – 08:00, 18:00, в выходные – 08:00, 10:00, 16:00, 18:00. От СНТ «Дальний» в будни – 08:55, 18:55, в выходные – 8:55, 10:55, 16:55, 18:55
Маршрут № 436
От АО «Ижсталь» в будни: 08:00, 10:00, 15:30, 17:30 Суббота: 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 17:00. Воскресенье: 07:30, 09:30, 15:00, 16:00, 17:00. От СНТ «Пугачево-1» в будни: 09:00, 11:00, 16:30, 18:30, суббота: 08:30, 09:30,10:30,16:00,18:00, воскресенье: 8.30,10.30,16.00,17.00,18.00
Маршрут №432
От ост. «Улица Гагарина»: Будни: 07:00, 09:00, 15:00, 17:00
Пятница: 07:00, 09:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Суббота: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00. Воскресенье: 07:00, 09:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
От СНТ «Юбилейный» Будни: 08:00, 10:00, 16:00, 18:00. Пятница: 08:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Суббота: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00, 18:00. Воскресенье: 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 17.00, 18.00, 19.00
Маршрут № 470К
От ост. «Сельхозакадемия» Будни: 07:00, 17:00. Суббота: 07:15, 09:15, 19:00
Воскресенье: 07:00, 17:15, 19:15
От СНТ «Загородный» Будни: 07:30, 17:30 Суббота: 07:45, 09:45, 19:30
Воскресенье: 07:30, 17:45, 19:45
Маршрут № 481
От ул. Районная Будни: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00. Суббота: 07:30, 08:20, 09:10, 15:30, 17:10. Воскресенье: 07:30, 09:10, 15:30, 16:20, 17:10
От СНТ «Петушки» Будни: 08:20, 10:20, 15:50, 17:50. Суббота: 08:20, 09:10, 10:00, 16:20,18:00. Воскресенье: 08:20, 10:00, 16:20, 17:10, 18:10
Маршрут №465 От мкрн. «Север» Будни: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 16:30, 17:30, 18:30. Суббота: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30 Воскресенье: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
От СНТ «Мрия»
Будни: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 17:00, 18:00, 19:00. Суббота: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,18:00, 19:00. Воскресенье: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.
Расписание только до 8 мая:
Маршрут № 317 (Южная автостанция – Кенский лес)
От Южной автостанции: Будни: 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00. Выходные: 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00
Маршрут № 356 (Троллейбусное депо - с/о «Загородный»)
От троллейбусного депо Будни: 06:15, 07:00, 07:30, 08:00, 08:35, 09:00, 09:35, 10:00, 10:35, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:11. Выходные: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40
№433 (Южная автостанция – СНТ «Ружейник») От Южной автостанции:
Будни: рейсов нет, воспользоваться маршрутом № 443. 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:20, 09:00, 17:00.
3-5 мая (воскресное расписание): 07:20, 15:20, 17:00.
Маршрут № 439 (к/т «Октябрь» - с/о «Пламя») От к/т «Октябрь»
С 6 мая автобус начнет ходить в будни: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Выходные: 1 и 2 мая: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
3-5 и 11-12 мая 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №440 (к/т«Октябрь» - с/о «Нефтяник») От к/т «Октябрь»
Будни: по понедельникам с 6 мая: 07:00, 08:50, 10:40, 16:10, 18:00.
вт-пт с 7 мая: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00.
Выходные: 1-5 мая: 07:30, 08:05, 08:40, 09:20, 09:55, 10:30, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30.
Маршрут № 443 (Южная АС – Садовая) От Южной автостанции
Будни: (с заездом на с/о «Ружейник») с 6 мая 08:00, 09:50, 16:00, 17:50.
Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:40, 08:20, 09:30, 16:00, 17:40.
3, 4, 5 мая (воскресное расписание): 08:00, 09:40, 16:00, 17:00, 17:40.
Маршрут № 446 (9 Января – с/о «Гольянское») От ул. 9 Января
Будни: Понедельник – рейсов нет, вт-чт с 7 мая: 08:30, 16:30, по пятницам: 08:30, 16:30, 18:00
Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00.
3-5 мая (воскресное расписание): 08:30, 10:00, 15:00, 16:30, 18:00
Маршрут № 450 (9 Января – с/о «Октябрь»):
Будни: 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20
Выходные: 1-5 мая 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.
Маршрут № 460 (Собор А.Невского- с/о «Заря-Каменное») От собора А.Невского:
Будни: рейсов нет
Выходные: 2 и 4 мая (субботнее расписание): 08:00.
3 и 5 мая (воскресное расписание): 18:00.
Маршрут № 463 (Ул.Гагарина – с/о «Полянка») С ост. «Улица Гагарина»:
Будни: 6-8 мая 09:00, 18:00. Выходные: 1-5 мая 08:15, 10:05, 15:50, 17:40
Маршрут № 470 (СХА – с/о «Радуга») От Сельхозакадемии:
Будни: 6-8 мая 07:30, 09:30, 16:30, 18:30
Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
3-5 мая (воскресное расписание): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.
Маршрут № 472 (Южная Автостанция – с/о «Нива») От Южной автостанции:
Будни: нет рейсов. Выходные: работает со 2 мая 07:40 , 18:00.
Маршрут № 478 (Ижсталь – с/о «Успех»):
Будни: нет рейсов
Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 09:00, 16:00, 18:50.
3-5 мая (воскресное расписание): 07:30, 10:20, 17:30.
Маршрут № 479 (Ижсталь – «с/о «Вишневый»):
Будни: 6-8 мая 08:25, 09:55, 17:40
Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 07:30, 10:20, 17:20.
3-5 мая (воскресное расписание): 08:50, 16:00, 18:50.
Маршрут № 480 (Районная – с/о «Сосновый»):
Будни: с 6 мая 08:00, 10:00, 15:30, 17:00. Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 17:00.
3-5 мая (воскресное расписание): 08:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Маршрут № 373 (Северный микрорайон-Ст.Михайловское):
Будни: 06:10, 07:40, 09:10, 10:40, 15:10, 16:40, 18:10.
Выходные: 06:10, 07:40, 09:10, 10:40, 15:10, 16:40, 18:10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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