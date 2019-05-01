Дачные маршруты в Ижевске-2019: как будут ходить автобусы в этом сезоне

Многие ижевчане в майские праздники направятся навестить свои дачные угодья. Специально для читателей публикуем график популярных садоогородных направлений.

Маршрут №453

От мкрн «Север» в будни – 08:00, 18:00, в выходные – 08:00, 10:00, 16:00, 18:00. От СНТ «Дальний» в будни – 08:55, 18:55, в выходные – 8:55, 10:55, 16:55, 18:55

Маршрут № 436

От АО «Ижсталь» в будни: 08:00, 10:00, 15:30, 17:30 Суббота: 07:30, 08:30, 09:30, 15:00, 17:00. Воскресенье: 07:30, 09:30, 15:00, 16:00, 17:00. От СНТ «Пугачево-1» в будни: 09:00, 11:00, 16:30, 18:30, суббота: 08:30, 09:30,10:30,16:00,18:00, воскресенье: 8.30,10.30,16.00,17.00,18.00

Маршрут №432

От ост. «Улица Гагарина»: Будни: 07:00, 09:00, 15:00, 17:00

Пятница: 07:00, 09:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Суббота: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00. Воскресенье: 07:00, 09:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

От СНТ «Юбилейный» Будни: 08:00, 10:00, 16:00, 18:00. Пятница: 08:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. Суббота: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00, 18:00. Воскресенье: 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 17.00, 18.00, 19.00

Маршрут № 470К

От ост. «Сельхозакадемия» Будни: 07:00, 17:00. Суббота: 07:15, 09:15, 19:00

Воскресенье: 07:00, 17:15, 19:15

От СНТ «Загородный» Будни: 07:30, 17:30 Суббота: 07:45, 09:45, 19:30

Воскресенье: 07:30, 17:45, 19:45

Маршрут № 481

От ул. Районная Будни: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00. Суббота: 07:30, 08:20, 09:10, 15:30, 17:10. Воскресенье: 07:30, 09:10, 15:30, 16:20, 17:10

От СНТ «Петушки» Будни: 08:20, 10:20, 15:50, 17:50. Суббота: 08:20, 09:10, 10:00, 16:20,18:00. Воскресенье: 08:20, 10:00, 16:20, 17:10, 18:10

Маршрут №465 От мкрн. «Север» Будни: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 16:30, 17:30, 18:30. Суббота: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30 Воскресенье: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

От СНТ «Мрия»

Будни: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 17:00, 18:00, 19:00. Суббота: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,18:00, 19:00. Воскресенье: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Расписание только до 8 мая:

Маршрут № 317 (Южная автостанция – Кенский лес)

От Южной автостанции: Будни: 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00. Выходные: 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00

Маршрут № 356 (Троллейбусное депо - с/о «Загородный»)

От троллейбусного депо Будни: 06:15, 07:00, 07:30, 08:00, 08:35, 09:00, 09:35, 10:00, 10:35, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:11. Выходные: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40

№433 (Южная автостанция – СНТ «Ружейник») От Южной автостанции:

Будни: рейсов нет, воспользоваться маршрутом № 443. 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:20, 09:00, 17:00.

3-5 мая (воскресное расписание): 07:20, 15:20, 17:00.

Маршрут № 439 (к/т «Октябрь» - с/о «Пламя») От к/т «Октябрь»

С 6 мая автобус начнет ходить в будни: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Выходные: 1 и 2 мая: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

3-5 и 11-12 мая 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №440 (к/т«Октябрь» - с/о «Нефтяник») От к/т «Октябрь»

Будни: по понедельникам с 6 мая: 07:00, 08:50, 10:40, 16:10, 18:00.

вт-пт с 7 мая: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00.

Выходные: 1-5 мая: 07:30, 08:05, 08:40, 09:20, 09:55, 10:30, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30.

Маршрут № 443 (Южная АС – Садовая) От Южной автостанции

Будни: (с заездом на с/о «Ружейник») с 6 мая 08:00, 09:50, 16:00, 17:50.

Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:40, 08:20, 09:30, 16:00, 17:40.

3, 4, 5 мая (воскресное расписание): 08:00, 09:40, 16:00, 17:00, 17:40.

Маршрут № 446 (9 Января – с/о «Гольянское») От ул. 9 Января

Будни: Понедельник – рейсов нет, вт-чт с 7 мая: 08:30, 16:30, по пятницам: 08:30, 16:30, 18:00

Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание): 07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00.

3-5 мая (воскресное расписание): 08:30, 10:00, 15:00, 16:30, 18:00

Маршрут № 450 (9 Января – с/о «Октябрь»):

Будни: 06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20

Выходные: 1-5 мая 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.

Маршрут № 460 (Собор А.Невского- с/о «Заря-Каменное») От собора А.Невского:

Будни: рейсов нет

Выходные: 2 и 4 мая (субботнее расписание): 08:00.

3 и 5 мая (воскресное расписание): 18:00.

Маршрут № 463 (Ул.Гагарина – с/о «Полянка») С ост. «Улица Гагарина»:

Будни: 6-8 мая 09:00, 18:00. Выходные: 1-5 мая 08:15, 10:05, 15:50, 17:40

Маршрут № 470 (СХА – с/о «Радуга») От Сельхозакадемии:

Будни: 6-8 мая 07:30, 09:30, 16:30, 18:30

Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

3-5 мая (воскресное расписание): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30.

Маршрут № 472 (Южная Автостанция – с/о «Нива») От Южной автостанции:

Будни: нет рейсов. Выходные: работает со 2 мая 07:40 , 18:00.

Маршрут № 478 (Ижсталь – с/о «Успех»):

Будни: нет рейсов

Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 09:00, 16:00, 18:50.

3-5 мая (воскресное расписание): 07:30, 10:20, 17:30.

Маршрут № 479 (Ижсталь – «с/о «Вишневый»):

Будни: 6-8 мая 08:25, 09:55, 17:40

Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 07:30, 10:20, 17:20.

3-5 мая (воскресное расписание): 08:50, 16:00, 18:50.

Маршрут № 480 (Районная – с/о «Сосновый»):

Будни: с 6 мая 08:00, 10:00, 15:30, 17:00. Выходные: 1 и 2 мая (субботнее расписание) 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 17:00.

3-5 мая (воскресное расписание): 08:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Маршрут № 373 (Северный микрорайон-Ст.Михайловское):

Будни: 06:10, 07:40, 09:10, 10:40, 15:10, 16:40, 18:10.

Выходные: 06:10, 07:40, 09:10, 10:40, 15:10, 16:40, 18:10.