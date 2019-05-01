«Любить нельзя воспитывать»: в Ижевске прошла первая конференция «МамаПапаФест»

- Нормальные люди сидят дома с детьми в субботу. Здравствуйте, ненормальные! –приветствовала собравшихся ижевских родителей одна из спикеров конференции Нина Ерофеева.

Зал шутку принял и разразился хохотом.

Субботнее утро. Но зал полон. ФОТО: АРХИВ

Спикерам с залом вообще повезло.

- Я очень волновалась, - делилась своими впечатлениями Ася Абовян, педагог-психолог, автор и ведущая тренингов по детско-родительским отношениям, руководитель детской школы радио «Говорун FM». - Мое выступление было первым, думала, народ еще не проснется. Но публика собралась благодарная. И настолько было радостно, что зрители и вопросы задавали, и комментировали, и на сцену выходили. Видно, что это активные продвинутые родители.

Кто выступал перед ижевчанами

А родителям, в свою очередь, повезло со спикерами. В программе родительской конференции «МамаПапаФест» выступали:

· Ася Абовян на тему «Трудно быть Богом родителем».

«Родила ребенка - надень корону!». На лекции Аси Абовян. ФОТО: АРХИВ

· Нина Ерофеева, доктор педагогических наук, профессор, директор «Академии образования для родителей» с темой «Мальчики и девочки нового поколения».

После лекции Нины Ерофеевой одна из зрительниц призналась, что начала понимать…мужа. ФОТО: АРХИВ

· Татьяна Темникова, врач педиатр, неонатолог, заведующая детским отделением многопрофильного медицинского центра «Медицея» - «Самое важное о здоровье детей, или Что должен знать каждый родитель».

Вопросов о здоровье детей огромное количество. На них отвечала Татьяна Темникова – известный в городе педиатр. ФОТО: АРХИВ

· О своем, о личном, рассказывали Дмитрий и Марианна Даниловы, родители пятерых детей, основатели компании «Острова» и Максим Коновалов, отец троих сыновей, соучредитель компании Welcome-group.

Дмитрий Данилов известен в Ижевске не только, как успешный бизнесмен, но и отец пятерых детей. Вместе с женой они рассказали о своем родительском опыте. ФОТО: АРХИВ

Соучредитель компании Welcome-group Максим Коновалов своих детей не балует. ФОТО: АРХИВ

· Кандидат педагогических наук, автор книг о детях, основатель школы неформального образования Апельсин (Санкт-Петербург), автор программы «Любить нельзя воспитывать» Дима Зицер.

Дима Зицер: «Сейчас практически нет людей, которые могут ответить на вопрос, зачем ходить в школу». ФОТО: АРХИВ

Самый важный вопрос для родителей

На конференцию МамаПапаФест зрители приходили и парами. Как, например, чета Садаковых. У них уже есть один ребенок. Сейчас ждут второго.

семья Садаковых. ФОТО: АРХИВ

- Случайно увидела в интернете рекламу конференции МамаПапаФест. Один из спикеров – Дима Зицер, - рассказывает Вера Садакова. – А я часто смотрю видео с его выступлениями. Такой человек у нас в Ижевске – это круто. Решила, что нужно обязательно сходить и послушать его вживую. Муж сначала сопротивлялся, когда я его агитировала сюда прийти, но недолго.

Пожалуй, вопросы к известному современному педагогу были у каждого из присутствующих. Сразу же поднялся лес рук:

- Ребенку 5 лет, у него нет привязанности к вещам. Как с этим бороться?

- Меня бьет ребенок! Что с этим делать?

- Подросток в 13 лет учиться не хочет, потому что школа тупая, учителя тупые и все одноклассники тупые. Как с ним быть?

- Как распознать талант в ребенке?

И много-много других.

Вопросов к известному педагогу прозвучало очень много. ФОТО: АРХИВ

Дима виртуозно владеет аудиторией. Зал то взрывается от хохота, то молчит в напряжении.

- Я не знаю правильных ответов, - не устает повторять Зицер. – Но я умею задавать правильные вопросы. Мы занимаемся рефлексией. Вопрос «А зачем?» очень важный. Он разворачивает диалог с любым человеком в нужное русло. «Я перевел бабушку через дорогу». «А зачем?»

- У наших с вами детей много людей, которые портят им жизнь: воспитателя, учителя, одноклассники… Постарайся быть единственным, кто не будет это делать, - прокомментировал Дима Зицер.

Вот мама мальчика 15 лет из зала жалуется, что у ее сына вообще нет друзей. Вскоре выясняется, что иногда сын просит отпустить его ночевать к кому-нибудь.

- Он называет их друзьями. Но я же их совершенно не знаю! – вдруг вспыхивает мама, в момент разговора понимая, в чем ее ошибка.

Почему не все дела нужно доводить до конца

Дима Зицер в своем выступлении приводит множество примеров. И постепенно ведет аудиторию от частного к общему. От одной проблемы маленького человечка к общим проблемам взаимоотношений отцов и детей.

Первым делом Дима Зицер постарался понять основные проблемы аудитории. ФОТО: АРХИВ

Легкий пример: приходит ребенок 5 лет и говорит: «Мама, я хочу петь». И лучшая ижевская мама находит лучшую ижевскую студию пения. Ребенок сходил в эту студию пения пару раз. Приходит: «Мама, я не хочу больше петь, я хочу рисовать». И тут лучшая ижевская мама оказывается в педагогическом припадке. Потому что понятно не до конца, как ей себя вести. Но в большинстве случаев мама говорит: «Не, ну ты же сам хотел петь». Или «Ну мы же договорились». Или «Ну мы же заплатили за год вперед!»

Чему мама учит ребенка в этот момент?

Она считает, что учит его решительности, твердости, умении стоять на своем. На деле она учит, что его мнение ничего не значит, что решает сильный, что рефлексия и сомнения – это не очень хорошо.

- И что делать? - задают из зала.

- А вот сейчас мы зададим себе главный педагогический вопрос: «А что мы хотим?»

- Научить доводить дело до конца.

- А зачем доводить дело до конца? Зачем? Весь мой опыт показывает, что успешные люди умеют бросать. Когда мы произносим на автомате «Дело надо доводить до конца», мы не задаем вопросы: «Любое дело надо доводить до конца? Даже плохое?»

И как его удовольствие петь превратилось вдруг в дело? В какой момент это произошло? Он всего лишь хотел попробовать петь. И вдруг натыкается, что это дело, которое надо довести до конца. До какого конца можно довести пение?

Зрители активно дискутировали. ФОТО: АРХИВ

Поднимите руки те, кого учили музыке в детстве (в зале множество рук). А теперь те, кто сможет подойти к роялю и что-нибудь сыграть (подняли всего три человека). Вы ничего не хотите мне сказать? Вы не довели дело до конца? У меня есть предположение, что вы как раз довели дело до конца. И нафига вас учили? Вам нечем было заняться? Нельзя было рисовать, танцевать, играть в хоккей, модели собирать, романы крутить? Зачем?

И что происходит, если этот ребенок идет в следующую секцию. Мне кажется, он в этот момент учится выбирать. Мы же этого хотим от него?

Выбор – это одна из самых сложных категорий 21 века на мой взгляд. Почему он из пения уходит? Есть 1000 причин: от учительницы исходит плохой запах, рядом сидит мальчик и колет его иголкой в попу, девочка рядом задавака…Прикольно было бы сначала узнать эти причины. Он не обязан оставаться на пении. Но я рядом для того, чтобы это осознание выбора произошло. И тогда происходит чудо. Ребенок учится рефлексировать и выбирать.

Нас часто заносит, потому что на нас столько разного давления. И находясь в таком поле напряжения, мы начинаем делать глупости. Довольно часто. Легко ли из этого выйти? Для начала надо задавать вот эти самые вопросы: «Что мы хотим? Зачем мне нужно, чтобы он ел этот суп?»

Те, кто не успел поговорить о своей проблеме на лекции, еще долго не отпускали Диму. ФОТО: АРХИВ

«Я поняла, что проблемы решаемы» - говорят ижевчане

Анастасия Ахгалина (мама одного ребенка). ФОТО: АРХИВ

- Я сегодня не столько о мальчиках, сколько про мужа узнала: почему он так реагирует на мои просьбы. Поняла, что для мальчиков и мужчин бардак в комнате - это может и не бардак, а какая-то игровая ситуация.Сегодня на конференции все разложили по полочкам. Становится понятным, почему в определенной ситуации твой ребенок так поступил. Поняла, что надо себя пересилить и разрешить мальчику испытывать границы дозволенности, а не кричать «Осторожноупадешь, осторожно сломаешь!» Чтобы потом с гордостью сказать: «Я воспитала достойного сына, а не маменькиного сынка».

Татьяна Кудрявцева (мама одного ребенка). ФОТО: АРХИВ

- У меня есть ребенок и есть работа, связанная с людьми. «Лишним это точно не станет», - подумала я перед тем, как прийти сюда. И не пожалела нисколько. Если я до этого варилась в своем котле, думала так или не так, то теперь понимаю, что не одна такая. Это не только мои личные проблемы, с которыми нужно идти к психиатру с ребенком. Это обычные семейные отношения, с которыми все семьи каким-то образом справляются или не справляются. Но они решаемы. Меня это немного успокоило. Я почерпнула несколько тем, которые в данный момент с моим ребенком важны для меня. Попробую скорректировать свое поведение и повлиять на поведение своего сына.

Дмитрий Данилов (отец пятерых детей). ФОТО: АРХИВ

- Родительство – это бесконечный путь совершенствования. И сегодня я услышал очередное подтверждение этому. Прозвучала фраза, что педагогика – это реакция на поведение. А сколько может быть вариантов поведения? Бесконечное множество. Значит, можно бесконечно учиться. Мы семья со своими ошибками. И после сегодняшней конференции постараемся что-то пересмотреть в отношениях.

Кстати, среди гостей конференции разыгрывались призы: сертификаты от партнеров конференции – детской школы радио «Говорун FM», «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007, Центра международного образования «Ветер перемен», клиники семейной медицины «Медицея», семейного занимательного парка KIDO.

Организатор – агентство маркетинговых решений «Центр» - обещает провести этой осенью следующую конференцию «МамаПапаФест» - с новыми такими же крутыми спикерами.