Итоги недели в Ижевске: приезд Алины Загитовой в Ижевск и голодовка зоозащитника

Короткие новости:

Чиновники Удмуртии отчитались о своих доходах

К 100-летию Михаила Калашникова в Ижевске разработали новые туристические маршруты

Более 50 тысяч ижевчан приняли участие в Первомайских демонстрациях

В Летнем саду Ижевска запустят новый аттракцион

Девушкам в Ижевске предложили сдать старые бюстгалтеры

Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент новой программы

Чемпионка мира Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки

В передаче “Следствие вели…” рассказали об орудовавшем в Ижевске воре-домушнике

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10 дней голодовки: борющийся за права дельфинов ижевчанин намерен держаться до конца

фото: ижевск в зищиту дельфинов

Житель Ижевска Андрей Перевозчиков голодает уже 10 дней, требуя запретить в России передвижные дельфинарии. «Комсомолка» пообщалась с зоозащитником.

Когда в парках Ижевска закончится обработка от клещей?

парки уже обрабатывают от клещейФото: Архив КП

Одной из наиболее актуальных опасностей, которые могут подстерегать нас на майских праздниках – это клещи. Причем, если раньше их можно было встретить лишь в лесах, то последние десятилетия они все активнее атакуют парки и лесопарковые зоны столицы. По состоянию на 27 апреля в Удмуртии зарегистрировано 127 случаев укусов клещей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Чаще всего от укусов пострадали жители Ижевска.

Появится ли магазин IKEA в Ижевске?

фото: sovcominvest

Константин Сунцов, руководитель «Корпорация развития Удмуртии», высказался о готовности предоставить участки для открытия магазина IKEA в Ижевске.

30 кубометров мусора на Ворошилова: в Ижевске продолжается марафон “ЧистоПоУдмуртски”

В республике продолжается экомарафон «ЧистоПоУдмуртски»! Очередной субботник состоялся 27 апреля в Устиновском районе – жители прибрались в лесополосе, располагающейся между двумя супермаркетами. Приняли в нем участие и журналисты «Комсомолки» - взяв в руки мусорный мешок и грабли я отправилась делать город чище.

Более 500 человек приняли участие в массовом велопробеге в Ижевске

участники проехали от администрации города до Лысой горыФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске 2 мая велосипедисты города вышли на открытие велосезона. Колонна любителей проехала от администрации города до Лысой горы. В пробеге участвовали более 500 человек, а также глава города Олег Бекмеметьев, Денис Логинов руководитель аппарата администрации и Игорь Сальников заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству.