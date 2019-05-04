Итоги недели в Ижевске: приезд Алины Загитовой в Ижевск и голодовка зоозащитника
Короткие новости:
Чиновники Удмуртии отчитались о своих доходах
К 100-летию Михаила Калашникова в Ижевске разработали новые туристические маршруты
Более 50 тысяч ижевчан приняли участие в Первомайских демонстрациях
В Летнем саду Ижевска запустят новый аттракцион
Девушкам в Ижевске предложили сдать старые бюстгалтеры
Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент новой программы
Чемпионка мира Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки
В передаче “Следствие вели…” рассказали об орудовавшем в Ижевске воре-домушнике
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10 дней голодовки: борющийся за права дельфинов ижевчанин намерен держаться до конца
фото: ижевск в зищиту дельфинов
Житель Ижевска Андрей Перевозчиков голодает уже 10 дней, требуя запретить в России передвижные дельфинарии. «Комсомолка» пообщалась с зоозащитником.
Когда в парках Ижевска закончится обработка от клещей?
парки уже обрабатывают от клещейФото: Архив КП
Одной из наиболее актуальных опасностей, которые могут подстерегать нас на майских праздниках – это клещи. Причем, если раньше их можно было встретить лишь в лесах, то последние десятилетия они все активнее атакуют парки и лесопарковые зоны столицы. По состоянию на 27 апреля в Удмуртии зарегистрировано 127 случаев укусов клещей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Чаще всего от укусов пострадали жители Ижевска.
Появится ли магазин IKEA в Ижевске?
фото: sovcominvest
Константин Сунцов, руководитель «Корпорация развития Удмуртии», высказался о готовности предоставить участки для открытия магазина IKEA в Ижевске.
30 кубометров мусора на Ворошилова: в Ижевске продолжается марафон “ЧистоПоУдмуртски”
В республике продолжается экомарафон «ЧистоПоУдмуртски»! Очередной субботник состоялся 27 апреля в Устиновском районе – жители прибрались в лесополосе, располагающейся между двумя супермаркетами. Приняли в нем участие и журналисты «Комсомолки» - взяв в руки мусорный мешок и грабли я отправилась делать город чище.
Более 500 человек приняли участие в массовом велопробеге в Ижевске
участники проехали от администрации города до Лысой горыФото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске 2 мая велосипедисты города вышли на открытие велосезона. Колонна любителей проехала от администрации города до Лысой горы. В пробеге участвовали более 500 человек, а также глава города Олег Бекмеметьев, Денис Логинов руководитель аппарата администрации и Игорь Сальников заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству.
ИСТОЧНИК KP.RU