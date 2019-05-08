Утро в Ижевске: аномальная жара, продажа Георгиевских лент и расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 мая, среда. В городе сегодня местами кратковременный дождь. Днем до +24 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Женщина выпала из окна в Ижевске
- Бывшего врача одной из больниц Ижевска осудили за изнасилование пациентки
- Качество разметки проверят на трассах Удмуртии
- Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок
- 9 мая в Ижевске изменится движение нескольких автобусов
- Погоня в Удмуртии: пьяный водитель и полицейские с оружием
- Синоптики предупреждают: в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода
- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты в Ижевске?
Далее с подробностями
«Мы не готовы к заходу»
Фото: REUTERS
В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100», который 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево, и диспетчера. Этот «диалог» публикуется с момента, когда командир воздушного судна попросил разрешение вернуться в аэропорт вылета и до тех секунд, когда борт уже садился на взлетно-посадочную полосу (продолжение).
Программа Дня Победы 2019 в Ижевске
День Победы в Ижевске. Программа
«Комсомолка» собрала самые интересные события, которые пройдут в столице Удмуртии (продолжение).
Конструктор за Экомена
Конкурс рисунков
Дети 5-12 лет из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» «Экомен за чистый город!». Для того, чтобы принять участие, ребенок должен нарисовать супергероя, борющегося за чистоту в городе (продолжение).
Не успели сделать
Ремонт на Бабушкина
6 мая в Ижевске состоялся объезд по дорогам, которые ремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объезд отправились глава города Олег Бекмеметьев, начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов и представители общественной организации "Автомобильная Удмуртия". Одним из участков, которые посетили проверяющие, стала улица Бабушкина (продолжение).
Страшная трагедия
Гибель детей
В субботу, 4 мая, в небольшой деревне Кезского района Удмуртии произошла трагедия – погибли двое детей. Их тела нашел дедушка в овощной яме, когда вернулся с работы домой. Подробности страшного происшествия выяснила «Комсомолка» (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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