2019-05-08T08:06:00+03:00
Общество

Утро в Ижевске: аномальная жара, продажа Георгиевских лент и расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 мая, среда. В городе сегодня местами кратковременный дождь. Днем до +24 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Женщина выпала из окна в Ижевске

- Бывшего врача одной из больниц Ижевска осудили за изнасилование пациентки

- Качество разметки проверят на трассах Удмуртии

- Алина Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок

- 9 мая в Ижевске изменится движение нескольких автобусов

- Погоня в Удмуртии: пьяный водитель и полицейские с оружием

- Синоптики предупреждают: в Удмуртии ожидается аномально жаркая погода

- Имеют ли право продавать Георгиевские ленты в Ижевске?

Далее с подробностями

«Мы не готовы к заходу»

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

В Сети появилась расшифровка переговоров между экипажем «Суперджета 100», который 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево, и диспетчера. Этот «диалог» публикуется с момента, когда командир воздушного судна попросил разрешение вернуться в аэропорт вылета и до тех секунд, когда борт уже садился на взлетно-посадочную полосу (продолжение).

Программа Дня Победы 2019 в Ижевске

День Победы в Ижевске. Программа

День Победы в Ижевске. Программа

«Комсомолка» собрала самые интересные события, которые пройдут в столице Удмуртии (продолжение).

Конструктор за Экомена

Конкурс рисунков

Конкурс рисунков

Дети 5-12 лет из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» «Экомен за чистый город!». Для того, чтобы принять участие, ребенок должен нарисовать супергероя, борющегося за чистоту в городе (продолжение).

Не успели сделать

Ремонт на Бабушкина

Ремонт на Бабушкина

6 мая в Ижевске состоялся объезд по дорогам, которые ремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объезд отправились глава города Олег Бекмеметьев, начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов и представители общественной организации "Автомобильная Удмуртия". Одним из участков, которые посетили проверяющие, стала улица Бабушкина (продолжение).

Страшная трагедия

Гибель детей

Гибель детей

В субботу, 4 мая, в небольшой деревне Кезского района Удмуртии произошла трагедия – погибли двое детей. Их тела нашел дедушка в овощной яме, когда вернулся с работы домой. Подробности страшного происшествия выяснила «Комсомолка» (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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