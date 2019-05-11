Под Ижевском сгорел автобус «Пермь-Чебоксары»

Загоревшийся вечером 10 мая на трассе Ижевск-Воткинск автобус следовал из Перми в Чебоксары. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Удмуртии, сообщение о горящем рядом с поселком Италмас автобусе поступило в 19.34

По данным спасателей, на место происшествия прибыли 1 единица техники, 4 человека личного состава. Кроме того, им помогал доброволец пожарной охраны.

Пожар ликвидировали в 20:47. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Напомним, что автобус находился не на проезжей части, поэтому не стал помехой для движения. Проводилась эвакуация пассажиров. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708128" frameborder="0"></iframe> Горящий автобус по Ижевском.Автор: vk.com ( ИГГС Irina Voznisenskay)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708129" frameborder="0"></iframe> Сгорел автобус в Италмасе.Видео: vk.com (ИГГС Сергей Безносов)

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