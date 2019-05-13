Утро в Ижевске: закрытая лодочная станция и расширение улицы Ленина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 13 мая. Хоть весна и продолжается, жарит больше, чем летом: сегодня температура поднимется до 32 градусов! А пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- В Ижевске ищут 38-летнего мужчину, который пропал на автомобиле

- Появилось видео, где дети спускаются по выступающим кирпичам в Ижевске

- Телефонные мошенники обманули предпринимателя на 45 тысяч рублей

- Стало известно, когда откроется лодочная станция в Ижевске

- На улице Ленина могут расширить дорогу

- В Удмуртии установили памятную доску погибшему сотруднику, который предотвратил побег из колонии

- Жители Удмуртии могут помочь сделать монумент славы ВДВ

- Мандрил, пингвины и фламинго: зоопарк Ижевска выпустил новых обитателей

Теперь к подробным новостям:

Как болели за сборную России по хоккею на фан-зоне в Ижевске: фото

Наша сборная выиграла у команды НорвегииФото: Сергей ГРАЧЕВ

10 мая хоккеисты сборной России начали свое выступление на чемпионате мира 2019 в Словакии. Наши спортсмены скрестили клюшки с норвежцами, обыграв их со счетом 5:2. Нешуточные страсти кипели не только на льду, но и на фан-зоне в парке Кирова в Ижевске, откуда мы приготовили для вас фоторепортаж.

Под Ижевском сгорел автобус «Пермь - Чебоксары»

Фото: vk.com (ИГГС Irina Voznisenskay)

Загоревшийся вечером 10 мая на трассе Ижевск - Воткинск автобус следовал из Перми в Чебоксары. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Удмуртии, сообщение о горящем рядом с поселком Италмас автобусе поступило в 19.34.

Четырехлетняя трагедия за два часа: как прошел концерт «Песни нашей Победы» в Ижевске?

На концерте говорили о героях войныФото: Диля Ахмадишина

Празднование Дня Победы в Ижевске завершилось грандиозным концертом «Песни нашей Победы» на городской набережной. О том, как прошло главное событие вечера - в репортаже «Комсомолки».

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