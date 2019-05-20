Утро в Ижевске: новые камеры видеофиксации нарушений, прошедшее день рождения Алины Загитовой и пропавшая девочка
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 20 мая. Сегодня днем ожидаются дожди, температура +10...+12°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
-В Ижевске прошел парад духовых и джазовых оркестров. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
-Какие домашние животные живут у Алины Загитовой? Какое блюдо больше всего любит именитая фигуристка? Собрали для вас 17 интересных фактов к 17-летию чемпионки мира.
-Очевидцы сообщают, что в Ижевске загорелся дом.
-Знаки отличия "Родительская слава" вручили в Ижевске многодетным семьям.
-Помните историю с выброшенными медкартами в Ижевске? Роскомнадзор сообщил о результатах проверки.
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-В Удмуртии представили нового руководителя УФАС.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Фото: личная страница Алины Загитовой
Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения.
НОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ
Фото: Архив
В Ижевске тестируют новые дорожные видеокамеры. Они будут фиксировать проезд на красный свет, превышение скорости и выезд за стоп-линию. Первые штрафы придут нарушителям в начале июня.
ПРОПАЛ ПОДРОСТОК
Фото: ПСО "Регион 18"
В Ижевске ищут Васильеву Алену Андреевну. 12 мая она ушла из дома по улице 9 января в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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