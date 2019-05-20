Утро в Ижевске: новые камеры видеофиксации нарушений, прошедшее день рождения Алины Загитовой и пропавшая девочка

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 20 мая. Сегодня днем ожидаются дожди, температура +10...+12°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

-В Ижевске прошел парад духовых и джазовых оркестров. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

-Какие домашние животные живут у Алины Загитовой? Какое блюдо больше всего любит именитая фигуристка? Собрали для вас 17 интересных фактов к 17-летию чемпионки мира.

-Очевидцы сообщают, что в Ижевске загорелся дом.

-Знаки отличия "Родительская слава" вручили в Ижевске многодетным семьям.

-Помните историю с выброшенными медкартами в Ижевске? Роскомнадзор сообщил о результатах проверки.

-Двое мужчин подозреваются в угоне фуры. Какое наказание грозит мужчинам.

-В Удмуртии представили нового руководителя УФАС.

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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Фото: личная страница Алины Загитовой

Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения.

НОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ

Фото: Архив

В Ижевске тестируют новые дорожные видеокамеры. Они будут фиксировать проезд на красный свет, превышение скорости и выезд за стоп-линию. Первые штрафы придут нарушителям в начале июня.

ПРОПАЛ ПОДРОСТОК

Фото: ПСО "Регион 18"

В Ижевске ищут Васильеву Алену Андреевну. 12 мая она ушла из дома по улице 9 января в неизвестном направлении.