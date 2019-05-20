Фоторепортаж: в Ижевске открыли мотосезон
В субботу, 18 мая, в Ижевске мотоциклисты открыли сезон. Было шумно и весело. Так, сначала все собрались около Национального музея, где презентовали выставку «Ижевские мотоциклы» (6+). Затем колонная направилась в фан-зону, что расположена в парке Кирова.
«Комсомолка» собрала большой фоторепотаж, как прошел праздник.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Ильяс Бекмансуров
ИСТОЧНИК KP.RU
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