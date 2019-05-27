2019-05-27T05:21:42+03:00
Общество

Утро в Ижевске: отчет главы Ижевска о доходах, землетрясение во время выступления Алины Загитовой и восстановление городской ливневки

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина Ардашева
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спалиФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27мая, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и даже грозы с усилением ветра, температура +20...+22 °С. На дорогах гололедица, будьте осторожны. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

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А теперь к главным новостям:

Землетрясение во время выступления Алины Загитовой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 25 мая, недалеко от японского города Тиба прошло землетрясение. В этот момент там были фигуристки из России Алина Загитова и Евгения Медведева. Девушки принимают участие в серии шоу Fantasy on Ice.

Глава Ижевска отчитался о доходах

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Стало известно, сколько заработал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в 2018 году. На официальном сайте администрации города опубликовали декларации о доходах и имуществе. Судя по данным, заработок Олега Бекмеметьева составил 4 885 406,70 рублей

Когда перестанет дымить завод?

Фото: радио «Адам»

Фото: радио «Адам»

В ближайшие годы рыжий дым, который идет со стороны завода «Ижсталь» в Ижевске, должен полностью исчезнуть. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Он отметил, что ситуация с выбросами находится под контролем.

За что оштрафовали развлекательный центр в Удмуртии?

Фото: oren.ru

Фото: oren.ru

Работники развлекательного центра не пустили на ночную дискотеку несовершеннолетнего. Однако, не уведомили органы полиции о выявлении ребенка в ночное время суток в заведении, чем поставили под угрозу его жизнь и здоровье.

Когда начнут восстанавливать ижевскую ливневку?

Фото: Надежда Мальцева

Фото: Надежда Мальцева

Дождь, который прошел 23 мая, в очередной раз показал, что ливневые канализации в Ижевске не справляются со своей работой. В частности, затопило несколько улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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