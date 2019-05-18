2019-05-18T15:24:51+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: массовая эвакуация ТЦ, откровения сотрудника СИЗО и запрет курения кальянов на набережной

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Короткие новости:

-Как прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии запрет на плавание лодок и катамаранов на набережной Ижевска.

-Мы все знали, что это когда-нибудь придет. Но надеялись на лучшее... В Ижевске начались гидравлические испытания. Кто попадает под отключение.

-В Ижевске начали наносить дорожную разметку. С какого района начались работы и какой гарантийный срок нанесенной разметки?

-Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила горячие фото с отдыха.

-Как отреагировал СУ СК России по Удмуртии на программу, которую показали на Первом канале про пожар в Сарапуле.

-Первый шаг к запрету курения кальянов на набережной Ижевска сделан.

-Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о результатах исследования асфальта на улице Бабушкина. Именно там укладывали дорогу во время дождя. Итоги весьма интересны.

-На экспертизу сгоревшей башни старого корпуса оружейного завода в Ижевске нужно 12 млн рублей. Но откуда их взять?

-Кто это делал, тот настоящий преступник! - глава Удмуртии раскритиковал условия концессии по Камским мостам. Подробности по ссылке.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРОГРАММА НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В понедельник 13 мая на Первом канале вышла программа «Мужское/Женское» (16+). Тема программы была посвящена трагедии в Сарапуле. Там при пожаре жилого дома погибли пять человек, в том числе ребенок.

СНАРЯДЫ В ПУГАЧЕВО

Фото: Сергей Юрин

Фото: Сергей Юрин

Глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал, какие работы будут проводится в Пугачево в этом году.

ОТКРОВЕНИЯ СОТРУДНИКА СИЗО В УДМУРТИИ

Фото: Архив

Фото: Архив

Эта история похожа на дешевый криминальный роман. Два года сотрудники Глазовского СИЗО издевались над заключенными, под пытками выбивая из них признания. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из участников тех событий, который рассказал нам, что же творилось в изоляторе.

ЗАПРЕТ КАЛЬЯНОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Ижевске на набережной планируют запретить курить кальяны. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 13 мая

МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ ТЦ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Архив

Фото: Архив

В понедельник, 13 мая, поступило несколько сообщений о минировании общественных мест в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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