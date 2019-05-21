Инвалид упал под колеса автобуса, а школьница шла ночью по трассе: как жители района Пазелы около Ижевска живут без остановки

На первый взгляд, район Пазелы рядом со Славянским шоссе — перспективный. Постоянно застраивается, живет много семей с детьми. Но, несмотря на это, уже более 10 лет местные жители не могут добиться, чтобы рядом установили нормальный остановочный комплекс. Как отсутствие крытой остановки и светофора чуть не доводит до трагедии, узнала «Комсомолка».

«Дочь шла по трассе в слезах»

В один из вечеров местная жительница Анна не дождалась свою 12-летнюю дочь из школы. Девочка не вернулась домой в положенное время.

— Я побежала на остановку 22-го (автобуса, — Прим. ред.) в сторону Оранжерейного комплекса. Там ребенка нет. Побежала на другую остановку. Через 40 минут дочь пришла в слезах: водитель просто пролетел мимо нашей остановки! – с ужасом вспоминает женщина.

Как выяснилось позже, произошла типичная ситуация — водитель пропустил остановку, потому что знак в темноте не видно. До следующей остановки ехать не стал, высадил пассажиров прямо на проезжую часть. В итоге ребенок шел в слезах домой на трассе. И это при том, что уезжала она из города на последнем автобусе уже около 8 часов вечера.

«Упал под колеса»

Зимой еще хуже — никто остановку не содержит и не чистит от снега. Однажды это чуть не обернулось трагедией.

Вместе с Анной как-то раз в автобусе возвращался сосед — Павел. Он в 12 лет пострадал в аварии и с тех пор ходить ему непросто, получил инвалидность. Поэтому и потерял координацию, когда выходил из транспорта в сугробы — упал практически под колеса.

Женщина не оставила в беде, выдернула резко мужчину из-под колес, да только сама тоже оказалась в сугробе. Так в итоге они вдвоем еле-еле выбрались из снега.

— Радует, что водитель убедился, что мы в не опасности, и только тогда уехал, — признается Павел.

Павел попросил не говорить о происшествии маме. Вторую трагедию она бы не пережила.

«Однажды насмерть сбили мужчину»

Еще одна проблема, кроме пешеходного перехода — отсутствие светофора на пешеходном переходе. Скорости пролетающих мимо авто такие, что ДТП здесь обычное дело. Один из местных, Сергей, писал в ГИБДД с просьбой установить освещение и знаки ограничения скорости, только вот ответа так и не получил.

Анна рассказывает — однажды даже сбили насмерть мужчину. Его жена тоже обращалась в ГИБДД. Найти ее не удалось — переехала отсюда.

— Мою жену сбили около перехода. Были сумерки, шел дождь. Ей в ногу вставили штырь, — добавляет Игорь.

Так что выкручиваются как могут, например, ждут, когда трасса опустеет и быстро перебегают. А иногда и вовсе прибегают к экзотическим мерам.

— Переходила дорогу с помощью полиции. Меня пропустили, только когда полицейская машина остановилась и дала мне перейти, — делится Елена.

Стоит ли говорить, что тротуара здесь тоже нет? Летом идут по земле вдоль дороги, а зимой — прямо по проезжей части.

Так выглядит «тротуар» в Пазелах. Фото: автора

Низкий приоритет

Одно из первых обращений местных жителей в администрацию Ижевска датируется 2007 годом. Люди, которые его писали, уже переехали, а воз и ныне там.

Потом еще было несколько попыток, в том числе и в то время, когда регионом руководил Александр Соловьев. Но главы меняются, а проблема остается.

В администрации города признаются — обращения были и по поводу остановки, и по поводу освещения. Пазелы даже включили в перечень на 2019 год, но дойдет ли очередь — неизвестно. Приоритетность у объекта низкая.

— Установка остановочных павильонов начинается в первую очередь там, где ранее демонтировали остановочные комплексы. До остановок, где никогда не было навеса, очередь не доходит. Средства на остановки не выделяются с 2017 года, а на освещение – с 2015, — сообщили «Комсомолке» в администрации.

На остановку в Пазелах нужно 400 тыс. рублей, а на освещение – 370 тыс. рублей. Сделать работы можно в рамках программы наказов избирателей.

Что касается ГИБДД, там сообщили следующее — никаких обращений не было, ни по поводу освещения, ни по поводу знаков ограничения скорости. И вообще вопрос должны решать муниципальные власти, да и знак «Начало населенного пункта» там стоит, подразумевая, что двигаться по дороге в этом месте необходимо со скоростью не более 60 км/час.

Кстати, в прошлом году по ст. 12.34 Кодекса об административных нарушениях России возбуждено дело в отношении начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевск за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Освещение установят, если будут средства.

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