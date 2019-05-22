Утро в Ижевске: упавшая с высоты ученица цирковой студии, ремонт улицы Цветочной и снятый с рейса «Суперджет»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 мая, среда. В городе сегодня переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Днем +15…+17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция (подробнее)

Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки (подробнее)

Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая (подробнее)

«Зубная боль всех таксистов»: улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать (подробнее)

По каким правилам должны ездить на электросамокатах и гироскутерах ижевчане? (подробнее)

Пьяный водитель в Ижевске на угнанной «Газели» протаранил пять машин (подробнее)

Чемпионка мира Алина Загитова попросила своих фанатов о необычном подарке на день рождения (подробнее)

Театр кукол в Ижевске в День защиты детей представит спектакль для самых маленьких (подробнее)

Проект федерального закона о «наливайках», разработанный в Удмуртии, внесен в Госдуму России (подробнее)

С подрядчиком, который отвечает за нанесение линейной разметки в Ижевске, власти расторгают договор (подробнее)

Далее с подробностями.

В Ижевске сняли с рейса самолет «Суперджет» из-за протекающего топлива

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 20 мая, в аэропорту Ижевска сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100. Перед его вылетом в Москву техники проверили состояние судна и наткнулись на большое пятно, которое по запаху напоминало авиационный керосин. Об этом он тут же сообщил капитану воздушного судна. При тщательной проверке выявили течь в баке.

Что уже сделано на Центральной площади Ижевска и какие работы предстоят?

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Центральная площадь Ижевска пока остается недоступной для жителей города. Однако, к сентябрю там должны завершить все работы и торжественно открыть ее. Какие работы уже сделаны? Что мы увидим в итоге? И сохранят ли аллею? Разбиралась «Комсомолка».

Онкопсихолог Татьяна Хорошунова: «Поездка в Ижевск — это тоже путешествие, которое лечит меня»

Фото: личный архив

Счастливая мама, успешный менеджер, популярный московский блогер Татьяна Хорошунова два года назад узнала о страшном диагнозе — рак. Прошла испытание сама и теперь помогает другим, используя свой блог в «Фейсбуке». О том, как побороть страх и найти силы жить дальше, Татьяна рассказала в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM).

Инвалид упал под колеса автобуса, а школьница шла ночью по трассе: как жители района Пазелы около Ижевска живут без остановки

Фото: аржив

На первый взгляд, район Пазелы рядом со Славянским шоссе — перспективный. Постоянно застраивается, живет много семей с детьми. Но, несмотря на это, уже более 10 лет местные жители не могут добиться, чтобы рядом установили нормальный остановочный комплекс. Как отсутствие крытой остановки и светофора чуть не доводит до трагедии, узнала «Комсомолка».

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