Утро в Ижевске: проверка мороженого, места для выгула собак и пересмотр итогов «Евровидения»

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 23 мая. Сегодня временами дожди, температура +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

- Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

- Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции

- В Ижевске появятся места для выгула собак

- Когда состоится открытие ижевского пляжа?

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice

- Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли

- Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»

А теперь к главным новостям:

Опасное мороженое

Фото: pixabay.com

Мороженое любят не только дети, но и взрослые. Учитывая это, производители соревнуются в изобретении все новых и новых вкусов. «Комсомолка» решила разобраться в вопросах вкуса и качества любимого всеми холодного лакомства (продолжение).

«Серфил во всех океанах, кроме Северного Ледовитого»

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

Если бы в детстве Игорю Вечканову сказали, что он будет жить на берегу океана и большую часть свободного времени покорять волны – ижевчанин бы подумал, что над ним шутят. Однако уже 8 лет наш 32-летний земляк живет в Пхукете. Как обычного программиста забросило на другой край света, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

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