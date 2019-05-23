Утро в Ижевске: проверка мороженого, места для выгула собак и пересмотр итогов «Евровидения»
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 23 мая. Сегодня временами дожди, температура +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
- Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
- Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции
- В Ижевске появятся места для выгула собак
- Когда состоится открытие ижевского пляжа?
- Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice
- Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли
- Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»
А теперь к главным новостям:
Опасное мороженое
Фото: pixabay.com
Мороженое любят не только дети, но и взрослые. Учитывая это, производители соревнуются в изобретении все новых и новых вкусов. «Комсомолка» решила разобраться в вопросах вкуса и качества любимого всеми холодного лакомства (продолжение).
«Серфил во всех океанах, кроме Северного Ледовитого»
Фото: www.instagram.com/i_am_37/
Если бы в детстве Игорю Вечканову сказали, что он будет жить на берегу океана и большую часть свободного времени покорять волны – ижевчанин бы подумал, что над ним шутят. Однако уже 8 лет наш 32-летний земляк живет в Пхукете. Как обычного программиста забросило на другой край света, выяснила «Комсомолка» (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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