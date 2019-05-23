2019-05-23T10:17:44+03:00
Общество

Утро в Ижевске: проверка мороженого, места для выгула собак и пересмотр итогов «Евровидения»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 23 мая. Сегодня временами дожди, температура +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

- Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

- Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции

- В Ижевске появятся места для выгула собак

- Когда состоится открытие ижевского пляжа?

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice

- Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли

- Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»

А теперь к главным новостям:

Опасное мороженое

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мороженое любят не только дети, но и взрослые. Учитывая это, производители соревнуются в изобретении все новых и новых вкусов. «Комсомолка» решила разобраться в вопросах вкуса и качества любимого всеми холодного лакомства (продолжение).

«Серфил во всех океанах, кроме Северного Ледовитого»

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

Если бы в детстве Игорю Вечканову сказали, что он будет жить на берегу океана и большую часть свободного времени покорять волны – ижевчанин бы подумал, что над ним шутят. Однако уже 8 лет наш 32-летний земляк живет в Пхукете. Как обычного программиста забросило на другой край света, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Многофункциональная спортивная площадка и ремонт актового зала: какие проекты представили жители Ижевска
Несколько участков сделанных дорог в Удмуртии не приняли из-за замечаний
По факту гибели пяти человек при пожаре в Удмуртии следователи возбудили уголовное дело
Служебная собака в уфимском аэропорту нашла у жителя Удмуртии незадекларированную валюту
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
На одном из участков улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение
Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Алиной Загитовой
Правительство Удмуртии и «Дюраселл Раша» планируют сотрудничество в вопросе утилизации батареек
В зоопарке Ижевска плетут гамак для орангутана из неожиданного материала
Видео: В Ижевске женщины подрались на кассе магазина
В Удмуртии продолжается работа по снижению государственного долга
Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»
Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции
Автобус столкнулся с «легковушкой» в Ижевске
В Ижевске появятся места для выгула собак
Когда состоится открытие ижевского пляжа?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice
Под предлогом организации свадьбы 19-летняя мошенница похитила 100 тысяч рублей
Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»
Трое подростков в Удмуртии решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон