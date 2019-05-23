Как жителям Удмуртии отремонтировать лифт в многоквартирном доме?

Лифт в многоэтажке – это не только удобство для жильцов, но и дополнительная статья расходов. «Комсомолка» разбирается, как часто нужно проводить экспертизу этого оборудования, и кто платит за его ремонт.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

По действовавшим ранее правилам лифты проходили ежегодную экспертизу. Если она подтверждала их безопасность, оборудование продолжало работать независимо от возраста.

- У нас есть лифты, которым 35 лет, 40 лет. Они работают именно по этому принципу: каждый год сроки эксплуатации при замене каких-то частей небольших продляются, - пояснил председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

Ситуация изменится после 15 февраля 2020 года. Лифты, которые эксплуатировали 25 лет, подлежат обязательной замене.

- Экспертные организации до 15 февраля 2020 года дают заключения сейчас, дальше не дают, - уточнил специалист.

ЗАЧЕМ ТЕПЕРЬ НУЖНА ЭКСПЕРТИЗА И КТО ЕЕ ПРОВОДИТ?

Несмотря на обновленные правила, каждый лифт ежегодно будет проходить экспертизу, которая оплачивается из расходов на содержание жилья.

- Лифты проверяются экспертами на соответствие требований действующего законодательства. По итогам этих проверок даются предписания, которые нужно будет выполнить управляющей организации или товариществу собственников жилья, - пояснил Александр Евсеев.

Для этого нужно обратиться в свою УК или ТСЖ, которые должны организовать проверку.

Стоимость экспертизы варьируется в зависимости от разных факторов: типа лифта, этажности дома, однако всегда стоит гораздо меньше капремонта этого оборудования.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА?

Если лифт часто ломается, причина может крыться в некачественных монтаже или самом оборудовании. Если с подобной проблемой сталкиваются жители новостройки в первые пять лет после ввода здания в эксплуатацию, то претензии предъявляются к застройщику. Но перед этим придется провести комплексную экспертизу, чтобы доказать, кто виноват.

Если прошло больше времени, то на общем собрании собственники должны решить, будут ли они продолжать ремонты или заменят лифт на новый.

КТО ПЛАТИТ ЗА РЕМОНТ?

- Лифт является общедомовым имуществом, поэтому расходы на содержание, эксплуатацию и, в том числе, на замену – изначально несут собственники помещений в многоквартирных домах, - пояснил Александр Евсеев.

А дальше все зависит от серьезности поломки – отсюда выбирается источник средств, которые направят на ремонт.

Если требует какой-то незначительный ремонт, например, замена кнопок, его проводят в рамках работ по содержанию, которые ежемесячно оплачивают жильцы.Если необходимо серьезное вмешательство, скажем, замена каких-то узлов, на эти цели используют деньги, собранные на текущий ремонт.

В каждом лифте есть номер телефона и название специализированной организации, которая его обслуживает.

Сейчас Минстрой Удмуртии разрабатывает программу, которая поможет собственникам домов со спецсчетами заменить устаревшие лифты. По ее условиям среди собственников проведут конкурс, а победители получат 20% от стоимости нового оборудования. О сроках и критериях отбора расскажем после того, как программа начнет действовать.

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