Какие автомобили есть у чиновников Удмуртии и Ижевска

На днях чиновники Ижевска и Удмуртии отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. В документе указывается и то, какие транспортные средства есть. «Комсомолка» решила наглядно показать, какие автомобили* есть в собственности представителей власти.

ГЛАВА УДМУРТИИ

Фото: volkswagen.drom.ru

Александр Бречалов указал в собственности два легковых автомобиля: «Фольксваген Мультивен» и «Фольксваген 7HC Мультивен». Такие машины стоят** около 3,5 миллионов рублей

ГЛАВА ИЖЕВСКА

Фото: volkswagen-touareg.infocar.ua

Олег Бекмеметьев задекларировал в собственности легковой автомобиль «Фольксваген Туарег» (около 2 миллионов рублей). У супруги есть «Сузуки SX4» (600 тысяч рублей).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ

Фото: totalmotorcycke.com

Ярослав Семенов указал, что в его собственность есть мотоцикл «Кавасаки» VN 1600 Номанд (350 тысяч рублей). Супруга ездит на легковом автомобиле «Лексус» RX270 (2 миллиона рублей).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Фото: drom.ru

Анатолий Строков ездит на легковом автомобиле «Киа Спортейдж» (SL, SLS), средняя стоимость которого 800 тысяч рублей.

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ УДМУРТИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

Фото: sales.mercedes-mb-belyaevo.ru

Михаил Хомич владеет машиной «Мерседес Бенц» GLA 250 (3 миллиона рублей), а супруга – «Рено Каптур» (850 тысяч рублей).

МИНИСТР ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УДМУРТИИ

Фото: MotorPage

Анна Боталова задекларировала два легковых автомобиля: «Шевроле Лачетти» (300 тысяч рублей) и «Шкода Рапид» (550 тысяч рублей).

Фото: samara.cardana.ru

МИНИСТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УДМУРТИИ

Фото: autompv.ru

Лариса Буранова указала, что у нее есть легковой автомобиль «Опель Корса», который в среднем стоит 350 тысяч рублей.

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Фото: Pro-mb.ru

Наталья Гольцова владеет легковым автомобилем «Мерседес» GL 550 (2,5 миллиона рублей), ВАЗ 2112 (100 тысяч рублей), «Лада Ларгус» (500 тысяч рублей) и грузовой машиной «Форд-Транзит Бус» (900 тысяч рублей). Супруг указал в собственности «Фольксваген Поло» и прицеп.

Фото: CARobka.ru

МИНИСТР ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТИИ

Фото: Kolesa.ru

Алексей Горбачев владеет легковым автомобилем «Мицубиси Аутлендер» (миллион рублей).

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ УДМУРТИИ

Фото: MotorPage

Виктор Лашкарев задекларировал два легковых автомобиля – «Форд Фокус» (500 тысяч рублей) и «Ниссан Патфайндер» (1,5 миллиона рублей).

Фото: www.kolesa.ru

МИНИСТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ УДМУРТИИ

Фото: Kolesa.ru

Тимур Меджитов ездит на легковом автомобиле «Мицубиси Аутлендер» (миллион рублей).

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА УДМУРТИИ

Фото: Nash-Transport.com

У Владимира Соловьева есть в собственности автомобиль ВАЗ-2106 (50 тысяч рублей) и мотоцикл Иж Планета-5 (30 тысяч рублей).

Фото: vse-o-moto.com

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТИИ

Фото: IronHorse.ru

Игорь Титов указал легковой автомобиль «Тойота Ленд Крузер» (3 миллиона рублей).

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ УДМУРТИИ

Фото: www.zr.ru

Михаил Тумин задекларировал легковой автомобиль «Шкода Октавия» (650 тысяч рублей).

У КОГО НЕТ АВТОМОБИЛЕЙ?

Интересно, но есть несколько представителей, которые не задекларировали транспортные средства. Например, нет машин у руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, министра сельского хозяйства региона Ольги Абрамовой, министра образования республики Светланы Болотниковой и министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова.

Есть часть чиновников без автомобилей, но их вторые половинки задекларировали транспорт. В этом списке:

- Супруга первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина - легковой автомобиль «Мазда» СХ-5;

- Муж заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасии Муталенко - легковой автомобиль «Ниссан Черри»;

- Жена министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова - легковой автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо»;

- Супруг министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова - легковой автомобиль «Опель Зафира».

*Модель, комплектация и цвет транспортного средства может отличаться

**Стоимость автомобиля усредненная, указана за последние пять лет в Удмуртии