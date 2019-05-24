2019-05-24T10:32:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: последствия ливня, ремонт лифтов и гамак для орангутана

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 мая, пятница. Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Одевайтесь теплее: температура не поднимется выше +8 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и скорейшего завершения последнего дня рабочей недели! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

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Что скрыто за кулисами ижевского театра оперы и балета?

ФОТО: Предоставлено театром

ФОТО: Предоставлено театром

Создание постановки в Театре оперы и балета по технологии практически ничем не отличается от других театров: те же цеха, те же залы. Но свои изюминки здесь все-таки есть. «Комсомолка» узнала, какие.

Как жители Удмуртии теряют деньги с банковских карт?

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Больше 70 миллионов рублей – примерно столько за год переводят жители Удмуртии мошенникам. Каждый день в правоохранительные органы поступает около 10 заявлений по поводу того, что злодеи обманным путем списали деньги со счетов добропорядочных граждан. И каждый раз предлоги для доступа к личным данным меняются.

Вместе с начальником МРО №5 УУР МВД по Удмуртии Сергеем Тимофеевым расскажем, как уберечь себя и своих родственников.

Как жителям Удмуртии отремонтировать лифт в своем доме?

ФОТО: Константин Ившин

ФОТО: Константин Ившин

Лифт в многоэтажке – это не только удобство для жильцов, но и дополнительная статья расходов. «Комсомолка» разбирается, как часто нужно проводить экспертизу этого оборудования, и кто платит за его ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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