Утро в Ижевске: автомобили чиновников, отключение воды и спасение тонущей девушки

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 мая, вторник. В городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем до +23 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Жара в Удмуртию придет в среду (подробнее)

28 мая в Ижевске перекроют несколько участков улиц (подробнее)

Паравелогонщики из Удмуртии победили на чемпионате России (подробнее)

В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня (подробнее)

Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске (подробнее)

Далее с подробностями.

АВТО ЧИНОВНИКОВ

На днях чиновники Ижевска и Удмуртии отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. В документе указывается и то, какие транспортные средства есть. «Комсомолка» решила наглядно показать, какие автомобили* в собственности представителей власти (подробнее)

Фото: volkswagen-touareg.infocar.ua

*Модель, комплектация и цвет транспортного средства может отличаться

БЕЗ ВОДЫ

В Ижевске с 28 мая начнутся сразу два этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщается на сайте ООО «Удмуртские коммунальные системы». Так, до 15 июня горячей воды не будет в домах по улицам: Камбарская, Ленина, Молодежная. С 29 мая по 11 июня горячей воды не будет по адресам: улица 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Металлистов, переулок Металлургический, Металлургов, Нижняя, Песочная, 5-я Подлесная, 6-я Подлесная, 7-я Подлесная, 8-я Подлесная, 9-я Подлесная, 10-я Подлесная, проезд 8-ой Подлесный, переулок Подлесный, Студенческая, Фруктовая, Школьная, Якшур-Бодьинский тракт (подробнее)

Фото: Архив

ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ

В пятницу, 24 мая, чуть не произошла трагедия в Глазове. Как сообщает портал «Город Глазов», девушка гуляла возле дамбы на реке Чепца. Может, оступилась или поскользнулась, но в итоге оказалась в воде. Сильное течение стало уносить ее. Это заметил один из рыбаков Андрей Дмитриев. Он бросился к ней на помощь (подробнее)

Фото: vk.com

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