2019-05-29T10:07:08+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новые тарифы на вывоз мусора, поджог машин и открытие визового центра

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 29 мая. Сегодня временами дожди, температура +22...+24°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии сын попал под удар ножа, защищая отца.

- Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов.

- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

- Очередной провал асфальта в Ижевске. Будьте внимательны, движение некоторых троллейбусов перенаправлено. Подробнее по ссылке.

- Сбылась еще одна мечта чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой.

- Появилась предварительная дата заселения жильцов в ЖК «Родниковый край» в Хохряках.

- Новый пешеходный переход появится в Ижевске.

Далее с подробностями:

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Жители Удмуртии начнут меньше платить за вывоз мусора (подробнее).

ПОДЖОГ МАШИН

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Ижевске 28 мая ночью сгорели припаркованные автомобили. Возбуждено уголовное дело.

НОВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске появится визовый центр Финляндии. Можно будет оформить визу в Финляндию, которая позволит посетить все 26 стран Шенгенской зоны (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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