Утро в Ижевске: новые тарифы на вывоз мусора, поджог машин и открытие визового центра
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 29 мая. Сегодня временами дожди, температура +22...+24°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Удмуртии сын попал под удар ножа, защищая отца.
- Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов.
- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.
- Очередной провал асфальта в Ижевске. Будьте внимательны, движение некоторых троллейбусов перенаправлено. Подробнее по ссылке.
- Сбылась еще одна мечта чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой.
- Появилась предварительная дата заселения жильцов в ЖК «Родниковый край» в Хохряках.
- Новый пешеходный переход появится в Ижевске.
Далее с подробностями:
НОВЫЕ ТАРИФЫ
Фото: Сергей Грачев
Жители Удмуртии начнут меньше платить за вывоз мусора (подробнее).
ПОДЖОГ МАШИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В Ижевске 28 мая ночью сгорели припаркованные автомобили. Возбуждено уголовное дело.
НОВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Ижевске появится визовый центр Финляндии. Можно будет оформить визу в Финляндию, которая позволит посетить все 26 стран Шенгенской зоны (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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