Утро в Ижевске: рейтинг пешеходных переходов, новые знаки на Ленина и удорожание билетов в плацкарт

Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 мая, четверг. Сегодня будут небольшие дожди, температура +26...+28 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и продуктивного четверга.

Новости одной строкой:

- 100 новых урн установят в Ижевске ко Дню города

- В Ижевске планируют увеличить штрафы за несоблюдение дизайн-кода

- СМИ сообщили о подорожании поездок в плацкартных вагонах

- Белый медведь показал, как делает «лунную походку»

- В четверг в Удмуртии ожидаются грозы

- На улице Ленина в Ижевске установят дорожные знаки

Далее с подробностями:

Лучше не заходить...

Фото: Архив

На какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчане? «Комсомолка» собрала самые опасные, по мнению читателей, участки (продолжение).

«Мусорный вопрос» в частном секторе

Фото: Архив

Где жители частного сектора Ижевска могут узнать, когда приедет мусоровоз? И кто должен уведомлять жителей о вывозе ТКО? Разбираемся.

Призы за видеоролик!

Фото: Архив

Расскажи, что такое банк, и выиграй приз. «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Промсвязьбанком запускают новый конкурс для детей (продолжение).

Выбери лучшего «Экомена» Ижевска

Фото: Архив

В Ижевске началось голосование за лучшего супергероя Ижевска, борющегося с проблемами экологии. Напомним, что 1 мая «Комсомолка» совместно с «Ижкомцентром» запустили конкурс детских рисунков «Экомен за чистый город!». Принять в нем участие смогли маленькие борцы за чистоту с 5 до 12 лет. За месяц они прислали в редакцию более 70 рисунков (продолжение).

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