Утро в Ижевске: рейтинг пешеходных переходов, новые знаки на Ленина и удорожание билетов в плацкарт
Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 мая, четверг. Сегодня будут небольшие дожди, температура +26...+28 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и продуктивного четверга.
Новости одной строкой:
- 100 новых урн установят в Ижевске ко Дню города
- В Ижевске планируют увеличить штрафы за несоблюдение дизайн-кода
- СМИ сообщили о подорожании поездок в плацкартных вагонах
- Белый медведь показал, как делает «лунную походку»
- В четверг в Удмуртии ожидаются грозы
- На улице Ленина в Ижевске установят дорожные знаки
Далее с подробностями:
Лучше не заходить...
Фото: Архив
На какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчане? «Комсомолка» собрала самые опасные, по мнению читателей, участки (продолжение).
«Мусорный вопрос» в частном секторе
Фото: Архив
Где жители частного сектора Ижевска могут узнать, когда приедет мусоровоз? И кто должен уведомлять жителей о вывозе ТКО? Разбираемся.
Призы за видеоролик!
Фото: Архив
Расскажи, что такое банк, и выиграй приз. «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Промсвязьбанком запускают новый конкурс для детей (продолжение).
Выбери лучшего «Экомена» Ижевска
Фото: Архив
В Ижевске началось голосование за лучшего супергероя Ижевска, борющегося с проблемами экологии. Напомним, что 1 мая «Комсомолка» совместно с «Ижкомцентром» запустили конкурс детских рисунков «Экомен за чистый город!». Принять в нем участие смогли маленькие борцы за чистоту с 5 до 12 лет. За месяц они прислали в редакцию более 70 рисунков (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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