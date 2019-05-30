Онлайн-трансляция «Утро с главой»: Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей Удмуртии

В четверг, 30 мая, глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей республики в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Александр Владимирович рассказывает о ремонте дворов, борьбе с «наливайками», внедрении дизайн-кода и комментирует другие актуальные темы.

Вопросы можете задавать по телефону 94-50-94 или отправить на «Вайбер» 8-912-007-08-06.

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