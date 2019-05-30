2019-05-30T09:57:20+03:00
Общество

Онлайн-трансляция «Утро с главой»: Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей Удмуртии

Можете задавать свои вопросы по телефону и в «Вайбере»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В четверг, 30 мая, глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей республики в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Александр Владимирович рассказывает о ремонте дворов, борьбе с «наливайками», внедрении дизайн-кода и комментирует другие актуальные темы.

Вопросы можете задавать по телефону 94-50-94 или отправить на «Вайбер» 8-912-007-08-06.

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Утро с главой Удмуртии . 30 мая. Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск .Глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы о ремонте дворов, борьбе с наливайками , внедрении дизайн-кода и комментирует другие актуальные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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