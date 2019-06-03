Утро в Ижевске: сгоревшие машины, проверки систем оповещения и пять самых страшных ДТП за неделю

Руслан Хасбулатов: Казанник мне говорил, что Ельцин кричал на него - не освобождай Хасбулатова и Руцкого! Но он нас выпустил из тюрьмы

Об этом экс-глава Верховного Совета России рассказал на сайте kp.ru и в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]