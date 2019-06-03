2019-06-03T07:37:18+03:00
Общество

Утро в Ижевске: сгоревшие машины, проверки систем оповещения и пять самых страшных ДТП за неделю

Комсомолка рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 июня, настраиваемся на рабочую неделю! Погода +20...+22 градуса, днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-В понедельник, 3 июня, в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра.

-Как идет ремонт дворов в Ижевске?

-Евгений Плющенко назвал Алину Загитову Королевой льда.

- Подсчитано примерное число участников празднования Дня защиты детей в Ижевске и Удмуртии.

-Где взрослые в Ижевске могут почувствовать себя детьми?

-Как прошло открытие «Детской улицы здоровья» в Ижевске?

-В Ижевске убирают сухостой.

-Стало известно, сколько денег потратят на скос травы в этом году.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СГОРЕВШАЯ МАШИНА

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

В субботу, 1 июня, на улице Вадима Сивкова в Ижевске произошло второе за неделю возгорание автомобиля (подробнее).

ПРОВЕРКА СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Фото: Архив

Фото: Архив

В Ижевске пройдет очередная проверка системы оповещения (подробнее).

5 САМЫХ СТРАШНЫХ ДТП ЗА НЕДЕЛЮ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Несколько серьезных ДТП произошло в Удмуртии за уходящую неделю. Подробности узнала «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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