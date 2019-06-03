Утро в Ижевске: сгоревшие машины, проверки систем оповещения и пять самых страшных ДТП за неделю
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 июня, настраиваемся на рабочую неделю! Погода +20...+22 градуса, днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Предлагаем вам почитать новости одной строкой:
-В понедельник, 3 июня, в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра.
-Как идет ремонт дворов в Ижевске?
-Евгений Плющенко назвал Алину Загитову Королевой льда.
- Подсчитано примерное число участников празднования Дня защиты детей в Ижевске и Удмуртии.
-Где взрослые в Ижевске могут почувствовать себя детьми?
-Как прошло открытие «Детской улицы здоровья» в Ижевске?
-В Ижевске убирают сухостой.
-Стало известно, сколько денег потратят на скос травы в этом году.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СГОРЕВШАЯ МАШИНА
Фото: ИГГС
В субботу, 1 июня, на улице Вадима Сивкова в Ижевске произошло второе за неделю возгорание автомобиля (подробнее).
ПРОВЕРКА СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
Фото: Архив
В Ижевске пройдет очередная проверка системы оповещения (подробнее).
5 САМЫХ СТРАШНЫХ ДТП ЗА НЕДЕЛЮ
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Несколько серьезных ДТП произошло в Удмуртии за уходящую неделю. Подробности узнала «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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