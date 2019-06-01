Погода летом в Ижевске: июнь будет дождливым, а в конце августа похолодает
Погода летом в Ижевске будет изменчивой*. В июне время от времени будет идти дожди на протяжении всего месяца. В остальные дни небо будет в основном облачным. При этом первый месяц лета будет жарким. Температура воздуха будет колебаться от 21 до 30 градусов, и только пятого числа столбик термометра упадет до 18 градусов тепла.
Июль начнется дождями. Далее погода будет в основном солнечной, но изредка снова будут идти дожди. Июль будет жарким, несколько раз столбик термометра поднимется до 31 градуса. Температура воздуха в июле будет не меньше 20 градусов тепла.
В августе постепенно похолодает. Первые две декады месяца будут теплыми. Столбик термометра будет на уровне 20-25 градусов. В первые дни августа будут идти дожди. В конце лета температура воздуха опустится до 10-18 градусов.
*прогноз составлялся по данным сервиса izhevsk.nuipogoda.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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