Утро с главой Удмуртии, ремонт дворов в Ижевске и продажа лошадей с ипподрома: итоги недели в Ижевске
Короткие новости:
-В Удмуртии может появиться комплекс по обращению с отходами I и II классов опасности
-Ижевский ипподром продает лошадей. Как прокомментировала ситуацию министр сельского хозяйства?
-На стадионе Динамо завершается реконструкция
-Кристина Орбакайте выступит в Ижевске в день города
-Строительство нового онкоцентра планируется в Ижевске
-100 новых урн установят в Ижевске ко дню города
-В Ижевске назначили нового начальника по физкультуре, спорту и молодежной политике
-Пенсионерка из Удмуртии сдала в полицию почти 19 тысяч патронов
-В Ижевске можно будет оформить визу в Финляндию
-Житель Удмуртии спас тонущую девушку
Теперь к подробным новостям
Ремонт Центральной площади и дизайн-код: что сказал глава Удмуртии в эфире радио «Комсомольская правда»?
Александр Бречалов рассказал о реконструкции Центральной площадиФото: Архив КП
30 мая на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) прошло очередное «Утро с главой». Гостем студии стал Александр Бречалов. Мы собрали самые важные темы, которые прозвучали в эфире.
Новые парковки и детские городки: как проходит ремонт дворов в Ижевске
Вложиться в ремонт придется и жителямФото: Архив КП
В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске приведут в порядок 23 двора 40 многоквартирных домов. На эти цели выделят 72 млн рублей из федерального бюджета и 22 млн – из регионального. Вложиться придется и самим жильцам – софинансирование от собственников составит 13 млн рублей.
Почему на сетях водоснабжения Ижевска появляются провалы?
Фото: Ульяна Колмогорова
Вот уже несколько дней в соцсетях одно за другим появляются сообщения о провалах на сетях водоснабжения. Яма на Горького и Пушкинской, провал на перекрестке Удмуртской и Майской – лишь некоторые из них. Почему образуются провалы и куда на них жаловаться, выяснила «Комсомолка».
Вывоз мусора в частном секторе: кто должен уведомлять ижевчан о приезде мусоровоза?
Жители частного сектора жалуются, что не знают о времени приезда мусоровозаФото: Сергей ГРАЧЕВ
Новые правила вывоза мусора распространяются не только на многоквартирные дома, но и на частный сектор. Так, здесь вывоз ТКО организован «сигнальным методом». Однако жители не всегда могут понять, когда приезжает мусоровоз.
ИСТОЧНИК KP.RU