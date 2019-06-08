Итоги недели в Ижевске: слоны в городе, запрет въезда на набережную и главные изменения этим летом
Короткие новости:
-С 6 июня изменится расписание электрички Ижевск-Нижнекамск.
-Мы узнали, какие вузы Удмуртии вошли в Национальный рейтинг университетов.
-В Ижевске начали устанавливать новые урны. Есть раскладка по районам - где и сколько появится. А как вы думаете, где они нужны в первую очередь?
-Нужно ли будет платить налог на теплицы? Разбираемся с председателем Союза садоводческих товариществ Удмуртии.
-Председатель правительства Удмуртии прокомментировал строительство комплекса по обращению с опасными отходами.
-Малыш в Удмуртии выпал из окна. Что известно на данный момент.
-Ох уж этот ветер! Собрали для вас фотографии последствий сильного ветра.
-Смертельное ДТП произошло на трассе «Елабуга-Пермь» в Удмуртии.
-Власти Ижевска рассказали, что в городе должны появиться новые остановки. В очередной раз. Чем комплексы интересны.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ЧТО ИЖЕВЧАН ЖДЕТ ЛЕТОМ?
Фото: Архив
Лето будет богатым на события. Например, с 1 июня в стране отменится роуминг. Изменения ждут и автомобилистов - с 1 июня конфликты между потерпевшим и страховщиком по ОСАГО теперь будет рассматривать финансовый омбудсмен. Какие еще изменения ждут ижевчан, выяснила «Комсомолка».
ЗАПРЕТ АЛКОГОЛЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Фото: Архив
С такой инициативой выступила уполномоченный при главе республики по правам ребенка (продолжение).
СЛОНЫ В ГОРОДЕ
Фото: Сергей Грачев
Жители Ижевска прогуливались с двумя слонами по улицам города.
ДЕТСКИЙ ДОМ ДО СИХ ПОР ПОД УГРОЗОЙ
Фото: пресс-служба Администрации Сарапула
Прокуратура Удмуртии проводит проверку информации, касающейся предстоящего закрытия Сарапульского детского дома, судьба которого до сих пор остается не решенной.
ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА НА НАБЕРЕЖНУЮ
Фото: Архив
В Ижевске с 25 июня ограничат въезд на набережную пруда, появится запрещающий знак «Въезд запрещен». Как прокомментировал ситуацию глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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