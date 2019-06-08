Итоги недели в Ижевске: слоны в городе, запрет въезда на набережную и главные изменения этим летом

Короткие новости:

-С 6 июня изменится расписание электрички Ижевск-Нижнекамск.

-Мы узнали, какие вузы Удмуртии вошли в Национальный рейтинг университетов.

-В Ижевске начали устанавливать новые урны. Есть раскладка по районам - где и сколько появится. А как вы думаете, где они нужны в первую очередь?

-Нужно ли будет платить налог на теплицы? Разбираемся с председателем Союза садоводческих товариществ Удмуртии.

-Председатель правительства Удмуртии прокомментировал строительство комплекса по обращению с опасными отходами.

-Малыш в Удмуртии выпал из окна. Что известно на данный момент.

-Ох уж этот ветер! Собрали для вас фотографии последствий сильного ветра.

-Смертельное ДТП произошло на трассе «Елабуга-Пермь» в Удмуртии.

-Власти Ижевска рассказали, что в городе должны появиться новые остановки. В очередной раз. Чем комплексы интересны.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ЧТО ИЖЕВЧАН ЖДЕТ ЛЕТОМ?

Фото: Архив

Лето будет богатым на события. Например, с 1 июня в стране отменится роуминг. Изменения ждут и автомобилистов - с 1 июня конфликты между потерпевшим и страховщиком по ОСАГО теперь будет рассматривать финансовый омбудсмен. Какие еще изменения ждут ижевчан, выяснила «Комсомолка».

ЗАПРЕТ АЛКОГОЛЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Фото: Архив

С такой инициативой выступила уполномоченный при главе республики по правам ребенка (продолжение).

СЛОНЫ В ГОРОДЕ

Фото: Сергей Грачев

Жители Ижевска прогуливались с двумя слонами по улицам города.

ДЕТСКИЙ ДОМ ДО СИХ ПОР ПОД УГРОЗОЙ

Фото: пресс-служба Администрации Сарапула

Прокуратура Удмуртии проводит проверку информации, касающейся предстоящего закрытия Сарапульского детского дома, судьба которого до сих пор остается не решенной.

ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА НА НАБЕРЕЖНУЮ

Фото: Архив

В Ижевске с 25 июня ограничат въезд на набережную пруда, появится запрещающий знак «Въезд запрещен». Как прокомментировал ситуацию глава города.