Утро в Ижевске: остановки с wifi, чемпионат мира по памп-треку и отключение горячей воды

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 4 июня. Сегодня днем ожидается переменная облачность, температура +15..+17°С. Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах северо-западного ветра - до 20 м/с. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В торговом центре Ижевска незаконно жил иностранец (Подробнее)

- Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске (Подробнее)

- В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека (Подробнее)

- Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске (Подробнее)

- Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей (Подробнее)

- В каких домах в Ижевске отключат горячую воду? (Подробнее)

- Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол (Подробнее)

- На улице Фронтовой в Ижевске дорожники приступили к ремонту (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track

Фото: redbullpumptrackworldchampionship.com

Новая скейт-площадка, которая расположилась около УдГУ в Ижевске, скоро примет у себя чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, уже открыта регистрация. (Подробнее)

Очевидцы: В больнице Ижевска дедушку привязали к кровати

Среди жителей Ижевска расходится новость, которую опубликовали в одной из групп города. Очевидцы рассказывают о жестоком обращении с пожилым пациентом в больнице. (Подробнее)

До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi

Фото: Диля Ахмадишина

До середины сентября в Ижевске появятся остановки с элементами «Умного города». Это будет пилотный проект, который затронет центральный квадрат. Семь остановок будут оборудованы информационным табло, видеокамерами, wifi. Общая стоимость комплекса, с учетом установки, чуть больше 1,6 млн рублей. (Подробнее)

В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом

В Глазове (Удмуртия) ищут родных женщины, которая погибла под поездом 2 июня. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Север 18», ее нашли днем недалеко от железнодорожного перехода рядом с домом 6 по ул. Пряженникова. (Подробнее)

У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества

Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН России по республике обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. (Подробнее)

Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»

Фото: Анатолий Жданов

На волне интереса к вокальному конкурсу «Евровидение», канал на «Ютубе» решил посмотреть на реакцию иностранцев на выступление бабушек из Бураново (в прошлом «Бурановские Бабушки» - Прим.ред.), которые пели в 2012 году. В качестве экспертов выступали жители Китая. (Подробнее)

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