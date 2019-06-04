Ижевчанин – донор спермы: о том, как донорство изменило жизнь, и почему важно быть здоровее космонавта и красивее супермодели

Два года назад 24-летний ижевчанин Влад, студент московского вуза, стал донором спермы. Он рассказал «Комсомолке», как он решился сдать сперму, как проходит отбор кандидатов и сколько ему за это платят.

Никогда не думал о том, что на донорстве спермы можно заработать. Два года назад одногруппник позвал за компанию сходить вместе с ним в клинику, и я согласился – анализы и обследование бесплатно, никто из нас ничего не терял.

Мы быстро пробежались по пунктам требований, которые были на сайте клиники: возраст донора от 18 до 35 лет, без серьезных операций, наследственных заболеваний и вредных привычек. Отправили анкету с фотографиями, а через неделю нам позвонил врач и попросил прийти.

«Чуть-чуть торчат ушки, но это не страшно»

Скрывать дефекты на фото глупо, на первой же встрече меня осмотрели со всех сторон: не слишком ли большой нос, нет ли прыщей или других недостатков кожи, не слишком ли высокий, в нормальном ли состоянии мои ногти. На этом этапе моему одногруппнику вежливо отказали – у него остались рубцы на лице от серьезного акне. Мне дали добро, и врач ещё пошутил «Кастинги в модели в сравнении с этим – чушь. Так хоть выкинуть бумажку с лицом модели можно, а ребёнка не выкинешь».

Приятного во всех этих «собеседованиях» и осмотров мало – рассматривают, как картинку, но я знал на что иду. Оказалось, что у меня «чуть-чуть торчат ушки, но это не страшно». Не замечал этого раньше, а теперь в зеркале только уши свои и вижу.

Откровения донора спермы

Вопросов и всяческих тестов после первого осмотров нужно сдавать море. Психологи спрашивали об образовании, хобби и кружках, которые посещал и сейчас посещаю, каких успехов добился, много ли у меня друзей и даже знак зодиака – для некоторых это важно. А потом пришлось сдавать IQ-тест и много психологических тестов. Честно говоря, я не верю, что характер человека или интеллект может передаться по наследству от человека, которого ребёнок даже ни разу не видел, но так положено.

Я не курю, а выпить могу только по праздникам – это значительный плюс, если собираешься стать донором. Курильщиков и тех, кто принимал наркотические вещества, вообще разворачивают ещё на этапе анкетирования, там есть такой пункт. Соврать не получится, на одном из этапов нужно сдать анализ.

3 тысячи рублей за один поход

Все анализы сдают за счет клиники, самому ничего платить не нужно. Первым делом ты сдаешь биоматериал – специалисты проверяют, как сперматозоиды будут реагировать на криозаморозку и как будут чувствовать себя после размораживания. Перед этим этапом нужно было не заниматься сексом и не мастурбировать 4 дня, не пить и не курить, не ходить в баню, не принимать горячих ванн, не есть жирную, острую и соленую пищу. У меня девушки нет, веду здоровый образ, и я в основном думаю об учебе и творчестве, поэтому проблем не возникло.

Переживал месяц, а вдруг неудачно? Но всё обошлось. И только после успешного этапа со спермограммой, я прошел обследование у других врачей: терапевтов, урологов, психологов, нарколога и сдал другую часть анализов – генетический анализ, на ВИЧ, венерические заболевания, гепатит, муковисцитоз. Это затянулось на месяц, но даже не думал «забить» на это дело.

Специалисты клиники решили, что я им подхожу, и мы подписали договор. В нём оговаривался и график сдачи, и анонимность – если захочешь, то ребёнок после 18 лет сможет найти тебя. Сразу решил для себя, что мне это не нужно. Я хожу в клинику два раза в неделю и за каждую удачную попытку получаю 3 тысячи рублей.

В клинике постоянно обновляют коллекцию фильмов

Комната донора – не какая-то «красная комната» из фильма «50 оттенков серого» с кучей всяких приспособлений. Это обычный больничный кабинет со светло-серыми стенами и приглушённым светом. Он небольшой, окон нет, а дверь можно закрыть на замок. Внутри стоит столик с салфетками, раковина, оббитый кожзаменителем диванчик, есть телевизор и немного журналов с голыми женщинами. Этот псевдо-плейбой, кажется, вообще никто не трогает – у них вид новый абсолютно, хоть и выпущены они лет 20 назад.

У них очень большая коллекция порно и всё высокого качества. Знаю, что они его меняют и пополняют чуть ли не каждые две недели – одно и то же «старикам», которые занимаются этим около года, смотреть не хочется. Сюжет привычный и смотришь уже как обычный сериал или новости. Кто-то приносит с собой телефон, вай-фай в клинике хорошо работает.

Когда всё готово, сдаю в специальное окошко для передачи. Там есть звонок, нажимаешь на него, медсестра приходит и забирает баночку. С учетом всё строго, вся сперма должна попасть в контейнер – каждый раз после процедуры выдают анкету, где пишешь не было ли утери биоматериала.

Полностью перешел на правильное питание и зож

На этом можно хорошо заработать, у меня получается где-то от 24 до 30 тысяч в месяц. Но быть донором долгое время не получится – обычно редко кто делает это дольше года. Зато за то время, что я занимаюсь донорством, смог перейти на здоровый образ жизни – не пью ничего крепче чая, не ем ни фастфуд с чипсами, ни сладкого, не курю и занимаюсь спортом. Потому что понимаю, что если анализы будут плохими, то буду заниматься этим, как и раньше, - бесплатно.

Откровения донора спермы

Родные не знают об этом, и не думаю, что они поймут – очень верующие люди. Как-то близкая подруга спрашивала: «А вот каково идти по улице и думать, что ты потенциальный отец вот того зеленоглазого малыша, или этого, а, может, и этого?» Честно скажу, я об этом не думаю. Город большой, сюда приезжают люди со всей страны и шанс встретить своего потенциального ребёнка один на миллион. Даже если мне очень захочется узнать через несколько лет, кому пригодилась моя сперма, мне никто не скажет – всё анонимно. Да и зачем? Часто приходят парами, потому что не могут иметь детей, кто я такой, чтобы рушить чужую семью.