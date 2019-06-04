Невероятная милота: 15 фото с городского забега «Карапузы, на старт!» в Ижевске
29 июня Дворец детского (юношеского) творчества соберет маленьких ижевчан на их первый старт - пройдет третий городской чемпионат в ползунках «Карапузы, на старт!». Заявки на участие можно подать до 14 июня. А пока предлагаем вдохновиться на победу и посмотреть ТОП-15 фотографий с прошлого забега.
Родители изо всех сил старались помочь малышам первыми доползти до финиша…
ФОТО: архив
Кто-то даже достал гитару.
ФОТО: архив
Только не у всех это получалось. Некоторые, например, и вовсе отказывались от борьбы в сантиметрах от победы.
ФОТО: архив
А еще карапузы находили друзей прямо на дистанции! Правильно, соревнования соревнованиями, а человеческие взаимоотношения важнее.
ФОТО: архив
Такого разнообразия костюмов мы не встречали даже на утреннике! К нам пришел маленький спартанец…
ФОТО: архив
Волшебный единорог…
ФОТО: архив
Лебедушка…
ФОТО: архив
Пикачу…
ФОТО: архив
И еще одна пикачу…
ФОТО: архив
Маленькое солнышко…
ФОТО: архив
И даже семья зайцев!
ФОТО: архив
За звание чемпионов боролись не только карапузы, но и их родители.
Так, папы соревновались в силе...
ФОТО: архив
А мамы в «музыкальности»: отгадывали любимые детские мелодии с первых нот!
ФОТО: архив
Встретимся на забеге!
ФОТО: архив
Что нужно сделать родителям?
1) Перейти по этой ссылке и заполнить анкету
2) На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.
Регистрация участников уже открыта! Советуем поторопиться с подачей заявки: в прошлом году мы смогли принять в забег только «первых» 400 малышей.
Если у вас возникли вопросы и сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00.
Полные правила проекта читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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