Невероятная милота: 15 фото с городского забега «Карапузы, на старт!» в Ижевске

29 июня Дворец детского (юношеского) творчества соберет маленьких ижевчан на их первый старт - пройдет третий городской чемпионат в ползунках «Карапузы, на старт!». Заявки на участие можно подать до 14 июня. А пока предлагаем вдохновиться на победу и посмотреть ТОП-15 фотографий с прошлого забега.

Родители изо всех сил старались помочь малышам первыми доползти до финиша…

ФОТО: архив

Кто-то даже достал гитару.

ФОТО: архив

Только не у всех это получалось. Некоторые, например, и вовсе отказывались от борьбы в сантиметрах от победы.

ФОТО: архив

А еще карапузы находили друзей прямо на дистанции! Правильно, соревнования соревнованиями, а человеческие взаимоотношения важнее.

ФОТО: архив

Такого разнообразия костюмов мы не встречали даже на утреннике! К нам пришел маленький спартанец…

ФОТО: архив

Волшебный единорог…

ФОТО: архив

Лебедушка…

ФОТО: архив

Пикачу…

ФОТО: архив

И еще одна пикачу…

ФОТО: архив

Маленькое солнышко…

ФОТО: архив

И даже семья зайцев!

ФОТО: архив

За звание чемпионов боролись не только карапузы, но и их родители.

Так, папы соревновались в силе...

ФОТО: архив

А мамы в «музыкальности»: отгадывали любимые детские мелодии с первых нот!

ФОТО: архив

Встретимся на забеге!

ФОТО: архив

Что нужно сделать родителям?

1) Перейти по этой ссылке и заполнить анкету

2) На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Регистрация участников уже открыта! Советуем поторопиться с подачей заявки: в прошлом году мы смогли принять в забег только «первых» 400 малышей.

Если у вас возникли вопросы и сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00.

Полные правила проекта читайте здесь.

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