Утро в Ижевске: ночная гроза, закон о запрете «наливаек» и новая строка в платежках за «коммуналку»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июня, четверг. Днем столбик термометра поднимется до +23, местами пройдет дождь и будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем вам узнать новости одной строкой:
- Бабушки из Бураново жертвуют здоровьем, чтобы построить дом милосердия
- На набережную Ижевска частично запретили въезд
- Жара вернется в Ижевск к концу недели
- В платежке за «коммуналку» появится новая строка
- Закон о запрете «наливаек» могут принять до конца года
- В Ижевске жители сами восстановили родник, который сломали вандалы
- Откровения министра соцполитики Удмуртии
Далее с подробностями:
«У меня нет претензий к режиссеру»
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль». Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью.
Украшенные стены и лепнина «как в Питере»
Фото: Архив
В Ижевске немало подъездов, которые радуют глаз свежим ремонтом, цветами на подоконниках, а то и картинами на стенах. Откуда жителям взять деньги на обновление парадной и можно ли необычно ее украсить, выяснила «Комсомолка».
Минирование ЗАГСа, взрывы и роковые опечатки
Фото: Архив
Почти ни одна свадьба не обходится без накладок и забавных происшествий: опоздал жених, перепутали ЗАГС, тамада перебрала и начала приставать к гостям… Мы собрали несколько запоминающихся свадебных историй, которые останутся в памяти не только молодоженов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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