Утро в Ижевске: сюрприз на День города, отключение холодной воды и прогноз погоды на неделю

Доброе утро, Ижевск! И вновь понедельник на календаре - 10 июня. Этот понедельник особенно хорош, потому что в среды выходной! Днем столбик термометра поднимется до +29, местами пройдет дождь. А пока вы собираетесь на работу предлагаем почитать новости одной строкой:

-Какие они: образцовые детские сады Ижевска?

-В Ижевск грядет Олимпийский день, на котором докажут, что спорт - жизнь.

-Проезд по Камскому мосту снова подорожает, но ситуацию еще возможно изменить! Как? Читайте скорее на "Комсомолке".

-Хотите посмотреть салют на День города с необычного ракурса? Решение есть.

-8 мест в Ижевске, которые могут благоустроить в рамках инициативного бюджетирования.

-Алина Загитова показала отрывок из своей новой программы.

-«Комсомолка» собрала живописные места, которые можно посетить всей семьей.

-Где уже установили комплексы автофиксации нарушений и какие нарушения они фиксируют.

-В этом году в Ижевске установят четыре новых светофора. Мы узнали, на каких именно участках.

СЮРПРИЗ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Фото: Мария Хафизова

Помимо специального гостя - Кристины Орбакайте, на сцене в День города выступят артисты из Удмуртии, которые принимали участие в телешоу.

КАКИЕ ДОМА ОСТАНУТСЯ БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ?

Фото: Архив

В связи с ремонтом задвижек, 10 июня в Ижевске несколько домов останутся без холодной воды (подробнее).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Сергей Березин

Жарко, тепло, прохладно, холодно... Какие еще сюрпризы принесет ижевчанам погода на этой неделе (продолжение).