Утро в Ижевске: сюрприз на День города, отключение холодной воды и прогноз погоды на неделю
Доброе утро, Ижевск! И вновь понедельник на календаре - 10 июня. Этот понедельник особенно хорош, потому что в среды выходной! Днем столбик термометра поднимется до +29, местами пройдет дождь. А пока вы собираетесь на работу предлагаем почитать новости одной строкой:
-Какие они: образцовые детские сады Ижевска?
-В Ижевск грядет Олимпийский день, на котором докажут, что спорт - жизнь.
-Проезд по Камскому мосту снова подорожает, но ситуацию еще возможно изменить! Как? Читайте скорее на "Комсомолке".
-Хотите посмотреть салют на День города с необычного ракурса? Решение есть.
-8 мест в Ижевске, которые могут благоустроить в рамках инициативного бюджетирования.
-Алина Загитова показала отрывок из своей новой программы.
-«Комсомолка» собрала живописные места, которые можно посетить всей семьей.
-Где уже установили комплексы автофиксации нарушений и какие нарушения они фиксируют.
-В этом году в Ижевске установят четыре новых светофора. Мы узнали, на каких именно участках.
СЮРПРИЗ НА ДЕНЬ ГОРОДА
Фото: Мария Хафизова
Помимо специального гостя - Кристины Орбакайте, на сцене в День города выступят артисты из Удмуртии, которые принимали участие в телешоу.
КАКИЕ ДОМА ОСТАНУТСЯ БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ?
Фото: Архив
В связи с ремонтом задвижек, 10 июня в Ижевске несколько домов останутся без холодной воды (подробнее).
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
Фото: Сергей Березин
Жарко, тепло, прохладно, холодно... Какие еще сюрпризы принесет ижевчанам погода на этой неделе (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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