Утро в Ижевске: бегающие лоси, тополиный пух и афиша на день города

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 июня, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, временами дождь. Днем до +26 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Более тонны опасной рыбы обнаружено в Удмуртии (подробнее)

Почти 1 млрд рублей потратят на строительство в Ижевске корпуса туберкулезной больницы (подробнее)

«Становится жарко»: В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной (подробнее)

Велосипедист из Удмуртии стал чемпионом России по велоспорту (подробнее)

Далее с подробностями.

ЛОСИ В ГОРОДЕ

В Ижевске 10 июня местные жители заметили бегающего лося на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. Позже в соцсетях появилось сообщение о том, что видели маленького лосенка в районе улицы Воровского. В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что первопричина появления в городе лосей не какое-то обострение, а обычное любопытство. (подробнее)

Фото: Типичный Ижевск

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

Чуть стало тепло и сухо, и в Ижевске люди начали страдать от вездесущего тополиного пуха. Он везде: в домах, офисах, под ногами и в воздухе. Когда уже закончится его цветение и почему нельзя минимизировать количество тополей в городе, узнала «Комсомолка» (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

АФИША НА ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ

С 10 по 12 июня в Ижевске пройдут День двора, День района, а также День города и День России. Для жителей и гостей столицы проведут десятки праздничных и развлекательных мероприятий. «Комсомолка» собрала самые интересные из них (подробнее)

Фото: архив редакции

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