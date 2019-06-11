Утро в Ижевске: бегающие лоси, тополиный пух и афиша на день города
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 июня, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, временами дождь. Днем до +26 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями.
ЛОСИ В ГОРОДЕ
В Ижевске 10 июня местные жители заметили бегающего лося на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. Позже в соцсетях появилось сообщение о том, что видели маленького лосенка в районе улицы Воровского. В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что первопричина появления в городе лосей не какое-то обострение, а обычное любопытство. (подробнее)
Фото: Типичный Ижевск
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Чуть стало тепло и сухо, и в Ижевске люди начали страдать от вездесущего тополиного пуха. Он везде: в домах, офисах, под ногами и в воздухе. Когда уже закончится его цветение и почему нельзя минимизировать количество тополей в городе, узнала «Комсомолка» (подробнее)
Фото: Диля Ахмадишина
АФИША НА ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ РОССИИ
С 10 по 12 июня в Ижевске пройдут День двора, День района, а также День города и День России. Для жителей и гостей столицы проведут десятки праздничных и развлекательных мероприятий. «Комсомолка» собрала самые интересные из них (подробнее)
Фото: архив редакции
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ИСТОЧНИК KP.RU
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