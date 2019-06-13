Утро в Ижевске: День города-2019, отличившаяся Алина Загитова и утонувший школьник

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 июня, четверг. Днем столбик термометра поднимется до +12...+14. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем узнать новости одной строкой:

- Глава Ижевска в удмуртском национальном костюме и обрядовая каша: как прошел «Гербер».

- Основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову присвоили звание «Почетный гражданин Ижевска».

- Самая романтичная история на фоне всех праздничных мероприятий. Наши герои знакомы с самого детства! В итоге молодой человек сделал предложение своей возлюбленной в очень необычном месте.

- Представляете! На «Матрешка FEST» установили рекорд по сборке-разборке матрешек. Что еще интересного происходило на площадке на сайте.

- Уникальный проект запустили в Ижевске! Катаясь на трамвае с названием «Прогулки по Ижевску», можно узнать много интересного о нашем городе. Как прошел запуск трамвая, читайте на нашем сайте.

- Первый этап крупнейшей гонки на квадроциклах в России Can-Am X Race стартовала в Казани. Журналист «Комсомолки» побывал на первом этапе и, конечно же, рассказал о своих непередаваемых эмоциях и какой получил адреналин.

- Отвлечемся немного от праздничных мероприятий. Прочтите новость и сами никогда так не делайте.

- Все мы когда-то задумывались над тем, а какой Ижевск был раньше? «Комсомолка» решила показать это наглядно, и совместила реальность с тем, каким видели город наши предки.

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ДЕНЬ ГОРОДА-2019

Фото: Ирина Бурцева

Как прошел праздник нашего города, читайте в большой трансляции (продолжение)

АЛИНА ЗАГИТОВА ВНОВЬ ОТЛИЧИЛАСЬ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер фильма «Лунный свет» Брендон Барри остался под впечатлением от выступления чемпионки мира Алины Загитовой (подробнее).

ТРАГЕДИЯ НА ВОДЕ

Фото: Volga-Day

В Ижевске обнаружили тело утонувшего 16-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу (подробнее).

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