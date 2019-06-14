Утро в Ижевске: перекрытие улицы 30 лет Победы, штраф для Загитовой и увеличение скоростного лимита до 130 км/ч

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 июня, пятница. Днем столбик термометра поднимется до +14...+16, местами дожди. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем узнать новости одной строкой:

- В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час

- Как будет ездить общественный транспорт в связи с перекрытием улицы 30 лет Победы в Ижевске?

- На новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы не будут перерабатываться

- По какой причине сняли хороший слой асфальта на улице 10 лет Октября в Ижевске?

- Путин повысил зарплату судьям

- Будут ли фигуристку Алину Загитову штрафовать за езду без прав?

- По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка

- На улице Кирова в Ижевске проведут капремонт теплосети

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«Столица шахмат»

Фото: Ильяс Бекмансуров

Юбилейный турнир «Кубок Корпорации «Центр» собрал в Ижевске юных шахматистов со всей России. В течение семи дней ребята будут соревноваться в самом интеллектуальном виде спорта (продолжение).

Невероятная милота

Фото: Архив

15 фото с городского забега «Карапузы, на старт!» в Ижевске. В преддверии нового сезона «Комсомолка» решила вспомнить, как прошли соревнования в прошлом году.

О финансах просто

Фото: Архив

Читать всем, у кого есть деньги. Расскажем о том, как грамотно взаимодействовать с банком.

Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?

Фото: Сергей Грачев

12 июня наш город с размахом отметил День России и День города. Концертную программу завершил праздничный салют. Собрали для вас небольшой фоторепортаж.

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