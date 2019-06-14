Утро в Ижевске: перекрытие улицы 30 лет Победы, штраф для Загитовой и увеличение скоростного лимита до 130 км/ч
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 июня, пятница. Днем столбик термометра поднимется до +14...+16, местами дожди. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем узнать новости одной строкой:
- В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час
- Как будет ездить общественный транспорт в связи с перекрытием улицы 30 лет Победы в Ижевске?
- На новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы не будут перерабатываться
- По какой причине сняли хороший слой асфальта на улице 10 лет Октября в Ижевске?
- Путин повысил зарплату судьям
- Будут ли фигуристку Алину Загитову штрафовать за езду без прав?
- По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка
- На улице Кирова в Ижевске проведут капремонт теплосети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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