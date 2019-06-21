Утро в Ижевске: прямая линия с президентом, рост цен и погода на выходные
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 июня, пятница. В городе сегодня ожидается переменная облачность, днем до +27 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Временный сход к речке Подборенке установили в Ижевске. Как вам такое сооружение?
- Без слез не взглянешь! 12 фотографий долгожданных встреч бойцов из командировки на Северном Кавказе со своими родными.
- По какой причине закрыли школьный летний лагерь и когда он продолжит свою работу?
- Вот так вот и доверяй риелторам... Из-за одного такого жители Удмуртии лишись почти 20 млн рублей.
- Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова находится в студии прямой линии с президентом России, какой вопрос она хочет задать.
-Вот что бывает, когда водитель игнорирует дорожные знаки. Подробности ДТП по ссылке.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Фото: пресс-служба ООО "Магнит"
После звонка Путину свалку, на которую пожаловался омич, убрали
ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ
Фото: pixabay.com
В Ижевске синоптики прогнозируют в выходные жаркую погоду с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра (подробнее).
РОСТ ЗАРПЛАТЫ
Фото: Архив
В Удмуртии средняя зарплата за апрель 2019 года выросла на 6,3% (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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