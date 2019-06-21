2019-06-21T08:37:01+03:00
Общество

Утро в Ижевске: прямая линия с президентом, рост цен и погода на выходные

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 июня, пятница. В городе сегодня ожидается переменная облачность, днем до +27 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Временный сход к речке Подборенке установили в Ижевске. Как вам такое сооружение?

- Без слез не взглянешь! 12 фотографий долгожданных встреч бойцов из командировки на Северном Кавказе со своими родными.

- По какой причине закрыли школьный летний лагерь и когда он продолжит свою работу?

- Вот так вот и доверяй риелторам... Из-за одного такого жители Удмуртии лишись почти 20 млн рублей.

- Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова находится в студии прямой линии с президентом России, какой вопрос она хочет задать.

-Вот что бывает, когда водитель игнорирует дорожные знаки. Подробности ДТП по ссылке.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

Фото: пресс-служба ООО "Магнит"

После звонка Путину свалку, на которую пожаловался омич, убрали

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Ижевске синоптики прогнозируют в выходные жаркую погоду с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра (подробнее).

РОСТ ЗАРПЛАТЫ

Фото: Архив

Фото: Архив

В Удмуртии средняя зарплата за апрель 2019 года выросла на 6,3% (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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