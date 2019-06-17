Утро в Ижевске: отключение телеканалов, сборник, посвященный Бессмертному полку и розыск подозреваемого в двоеном убийстве

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 17 июня, начало новой рабочей недели. Сегодня столбик термометра поднимется до +20 градусов. Будет преимущественно ясно. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Консультационные центры для родителей открыли в Удмуртии (Подробнее)

- Инсталляцию «Сердце донора» открыли в ижевском парке (Подробнее)

- Жителя Удмуртии оштрафовали за попытку незаконно приобрести государственную награду (Подробнее)

- В Доме Дружбы народов Удмуртии назначили нового директора (Подробнее)

- Жителя Удмуртии отправили в колонию после нападения на женщин (Подробнее)

- Уроженца Удмуртии лишили Олимпийской медали из-за допинга (Подробнее)

- Семейный тиран из Удмуртии проведет больше года в колонии (Подробнее)

- В Ижевске начали рисовать граффити в память о Децле (Подробнее)

- Было/стало: В Удмуртии на 30% выполнили работы по ремонту дорог (Подробнее)

- ГИБДД о смертельном ДТП в Удмуртии: Ошибка при обгоне оборвала жизни трех человек (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве

Фото: udm.sledcom.ru

Правоохранительные органы Удмуртии разыскивают третьего подозреваемого в убийстве двух человек. Как сообщается на официальном сайте СУ СК России по Удмуртии, преступление было совершено 14 июня 2019 года в Октябрьском районе Ижевске. (Подробнее)

18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов

Фото: pixabay.com

18 июня в Ижевске временно остановится трансляция телерадиопрограмм. Это связано с проведением технического обслуживания объектов сети цифрового наземного вещания филиал РТРС «Удмуртский РРТПЦ» и внеплановым отключением передающего оборудования. (Подробнее)

Сборник «Бессмертный полк ижевчан» планируют выпустить в Удмуртии

Фото: Алена СелезневаФото: Архив КП

Создать музей воинской славы Ижевска и выпустить сборник «Бессмертный полк ижевчан» планируют в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Администрации города, об этом рассказал Николай Кузнецов, член Союза писателей России, историк и публицист, автор нескольких сборников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Уточняется, что книгу «Бессмертный полк ижевчан» планируют издать к 75-летию Великой Победы. (Подробнее)

Фигуристка Алина Загитова выступила на шоу под любимую песню Евгении Медведевой

Фото: vk.com(Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL])

17-летняя чемпионка мира Алина Загитова представила публике свой новый номер во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии. На видео спортсменка вышла на лед в смелом образе, состоящем из черных леггинсов и короткой красной толстовки. В качестве музыкального сопровождения был выбран любимый трек еще одно российской фигуристки Евгении Медведевой - песня Билли Айлиш "Bad Guy". (Подробнее)

Назначили временно исполняющего обязанности министра спорта Удмуртии

Фото: Архив

Назначили временно исполняющего обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии. Им стал Денис Парахин, который ранее был первым заместителем министра. (Подробнее)

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