Итоги недели в Ижевске: День города, мечеть раздора и штраф для Алины Загитовой

Коротко о главном

- В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной

- Кристина Орбакайте рассказала об удмуртских перепечах и какая песня была исполнена специально для Ижевска

- По улицам Ижевска бегает лось

- Подробности смертельного ДТП, которое произошло в Дебесском районе Удмуртии

- Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покидает свой пост

- Рассказали, как идет расследование по факту езды Алины Загитовой без прав:

- Основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову присвоили звание «Почетный гражданин Ижевска»

- Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?

С подробностями

День города в Ижевске

Фото: Архив

12 июня отмечали День России и День города. На протяжении этого времени «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию с улиц Ижевска. Полный обзор мероприятий и концерта, читайте по ссылке.

Борьба за бюджетные места и целевой прием

Фото: Архив

Совсем скоро стартует приемная кампания в вузы Удмуртии - 20 июня они распахнут свои двери перед абитуриентами. Сколько будет бюджетных мест и каким будет целевой прием, выяснила «Комсомолка».

Стройка раздора

Фото: Архив

В конце мая в поселке Ува разгорелся нешуточный скандал: в центре поселка внезапно выросла мечеть. Жители Увы заявили, что они против религиозного здания в центре. Что не устраивает жителей поселка и как собираются решить конфликт?

Тонул тихо

Фото: Архив

11 июня на пруду около кафе «Дача» в Ижевске произошла страшная трагедия – утонул 16-летний школьник. Почему, несмотря на то, что это место достаточно многолюдно, парню никто не помог? И как сейчас пляжи делают безопасными?