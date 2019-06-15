Итоги недели в Ижевске: День города, мечеть раздора и штраф для Алины Загитовой
Коротко о главном
- В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной
- Кристина Орбакайте рассказала об удмуртских перепечах и какая песня была исполнена специально для Ижевска
- По улицам Ижевска бегает лось
- Подробности смертельного ДТП, которое произошло в Дебесском районе Удмуртии
- Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покидает свой пост
- Рассказали, как идет расследование по факту езды Алины Загитовой без прав:
- Основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову присвоили звание «Почетный гражданин Ижевска»
- Что будет с прудом на улице Автозаводской в Ижевске?
С подробностями
День города в Ижевске
Фото: Архив
12 июня отмечали День России и День города. На протяжении этого времени «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию с улиц Ижевска. Полный обзор мероприятий и концерта, читайте по ссылке.
Борьба за бюджетные места и целевой прием
Фото: Архив
Совсем скоро стартует приемная кампания в вузы Удмуртии - 20 июня они распахнут свои двери перед абитуриентами. Сколько будет бюджетных мест и каким будет целевой прием, выяснила «Комсомолка».
Стройка раздора
Фото: Архив
В конце мая в поселке Ува разгорелся нешуточный скандал: в центре поселка внезапно выросла мечеть. Жители Увы заявили, что они против религиозного здания в центре. Что не устраивает жителей поселка и как собираются решить конфликт?
Тонул тихо
Фото: Архив
11 июня на пруду около кафе «Дача» в Ижевске произошла страшная трагедия – утонул 16-летний школьник. Почему, несмотря на то, что это место достаточно многолюдно, парню никто не помог? И как сейчас пляжи делают безопасными?
ИСТОЧНИК KP.RU
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