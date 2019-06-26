Утро в Ижевске: опасная клубника, пропавший школьник и новые троллейбусы и трамваи для города

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 июня, среда. Погода нас сегодня не порадует - температура в течение дня будет +17...+19 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе. Видео, как взрывают машину и экскаватор, есть по ссылке.

- Бывшему начальнику ижевской полиции продлили срок ареста. В чем он обвиняется.

- Какие дороги в Ижевске переделывал подрядчик за свои деньги? И к каким участкам еще остались претензии.

- Какие мероприятия пройдут в день открытия стадиона «Динамо»?

- В Ижевске продлили срок задержания под стражей управляющему по кладбищу. В чем его обвиняют.

- В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены.

- Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска. Было даже прикрытие для подпольной деятельности.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ОПАСНАЯ КЛУБНИКА

Фото: pixabay.com

Недавно в редакцию обратилась ижевчанка Надежда (Прим. ред. - имя изменено). Она рассказала о том, что 18 июня купила клубнику в уличной палатке. Съев две шутки, Надя заподозрила неладное. И не ошиблась – спустя день девушка начала покрываться красными пятнами. Разбиралась «Комсомолка».

ПРОПАВШИЙ МАЛЬЧИК

Фото: pixabay.com

В полицию обратилась мама мальчика, 38-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын, ученик 4 класса, 24 июня ушел гулять и не вернулся домой (подробнее).

БУДУТ ЛИ НОВЫЕ ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ?

Фото: Архив

Купят ли для Ижевска новые трамваи и троллейбусы, и какие суммы на это понадобятся, выяснила «Комсомолка».

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