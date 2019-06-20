Утро в Ижевске: ожог ребенка в автобусе, новый штраф для водителей и прямая линия с Владимиром Путиным

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 июня, четверг. В городе сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем до +27 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- 20 июня ижевчане смогут задать вопрос президенту Владимиру Путину

- Посетители зоопарка Удмуртии засняли на видео модницу орангутана

- Экс-замминистра природных ресурсов Удмуртии осудили за превышение полномочий

- Какие изменения планируется внести в правила благоустройства Ижевска?

- На улице Баранова в Ижевске начался ремонт дороги

- В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

- Двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: одного из фигурантов дела заключили под стражу

Далее с подробностями:

Правильно помогаем птицам

Фото: Константин Селивёрстов

Сообщения о том, что на улицах Ижевска нашли стрижей, воробьев и прочих летающих созданий, которые по каким-то причинам копошатся в траве, с завидной регулярностью появляются в социальных сетях. Точно ли он настолько беззащитен? И что нужно делать?

«Дженнифер Лоуренс могли травмировать на съемках «Голодных игр»

Фото: Сергей Грачев

Во времена без интернета все советские мальчишки зачитывались «Последним из могикан» и пересматривали фильмы про индейцев. Таким был и 38-летний Станислав Логинов. Любовь к приключенческим историям вылилась для него в необычное увлечение – стрельбу из лука. Подробности выяснила «Комсомолка».

«У него слезла кожа»

Фото: ИГГС

Кто бы мог подумать, что поездка на автобусе может обернуться серьезными ожогами? Так, 1 июня 9-летний мальчик получил серьезную травму по дороге домой с прогулки. ЧП произошло на 12-м маршруте. Что известно на данный момент об инциденте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».