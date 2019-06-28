Утро в Ижевске: глава Удмуртии в эфире радио «КП-Ижевск», интересная находка на пруду и раскрытое преступление
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 июня, пятница. Нас ждет +21...+23 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
-А также, что делать туристам, которые уже купили путевки в Грузию?
-Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии.
-Водоем в сквере на улице Оружейника Драгунова очистили. Кто этим занимался.
-Молодой человек обвиняется в убийстве своего отчима. Что произошло между мужчинами.
-Почти год прошел с момента пожара в главном корпусе оружейного завода. Что в итоге будет со зданием.
-«Мы провалили работу в этом направлении». Александр Бречалов честно рассказал о том, что происходит с разметкой в Ижевске.
-Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА
Фото: Роман Меркушев
В суд передали уголовное дело в отношении четырех человек, которые причастны к смерти 24-летнего жителя села Малая Пурга (подробности)
ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
Фото: pixabay.com
В Удмуртии на берегу пруда в Каракулинском районе была найдена человеческая нога (подробности)
ГЛАВА УДМУРТИИ НА РАДИО
Фото: Архив
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) прокомментировал ситуацию вокруг строительства завода по переработке отходов первого и второго класса в Камбарке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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