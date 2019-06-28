Утро в Ижевске: глава Удмуртии в эфире радио «КП-Ижевск», интересная находка на пруду и раскрытое преступление

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 июня, пятница. Нас ждет +21...+23 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-А также, что делать туристам, которые уже купили путевки в Грузию?

-Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии.

-Водоем в сквере на улице Оружейника Драгунова очистили. Кто этим занимался.

-Молодой человек обвиняется в убийстве своего отчима. Что произошло между мужчинами.

-Почти год прошел с момента пожара в главном корпусе оружейного завода. Что в итоге будет со зданием.

-«Мы провалили работу в этом направлении». Александр Бречалов честно рассказал о том, что происходит с разметкой в Ижевске.

-Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА

Фото: Роман Меркушев

В суд передали уголовное дело в отношении четырех человек, которые причастны к смерти 24-летнего жителя села Малая Пурга (подробности)

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

Фото: pixabay.com

В Удмуртии на берегу пруда в Каракулинском районе была найдена человеческая нога (подробности)

ГЛАВА УДМУРТИИ НА РАДИО

Фото: Архив

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) прокомментировал ситуацию вокруг строительства завода по переработке отходов первого и второго класса в Камбарке.