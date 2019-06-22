Итоги недели в Ижевске: «Прямая линия с Путиным», ремонт дорог и выброшенные пробирки с кровью

Неделя была насыщенной и запоминающейся! Предлагаем вспомнить главные события:

А теперь подробнее:

39 пляжей в Удмуртии планируют открыть летом

Фото: Анастасия Захарова

В Удмуртии уже открылись пять пляжей. Четыре из них доступны для каждого: Ижевский городской, около спорткомплекса «Чекерил», у Молдаванского пруда, городской пляж города Можги. Всего планируют открыть 39 мест массового купания. (Подробнее)

Жители Ижевска «поймали» клещей

Фото: pixabay.com

На территории ЖК «Ключевой» по улице Орджоникидзе проведена обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. Меры приняли после того, как на придомовой территории жильцы обнаружили клещей – всего было зафиксировано три случая обращения. (Подробнее)

Чемпионка мира Алина Загитова задала вопрос Путину

Фото: скриншот телепередачи

20 июня состоялась 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным», на которой побывала чемпионка мира и олимпийских игр Алина Загитова. Фигуристка даже задала свой вопрос президенту, но пока не получила ответ. (Подробнее)

Жительница Ижевска пострадала в ДТП на остановке в Сочи, ее сын погиб

Фото: СУ СК региона

В среду, 19 июня, произошло жуткое ДТП по дороге из Сочи в сторону поселка Лазаревское. Там автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. Пострадала жительница Ижевска, ее 10-летний сын погиб. (Подробнее)

Граффити с изображением рэпера Децла закончили в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске активисты закончили граффити, посвященное рэперу Децлу (Кирилл Толмацкий). Законченный рисунок находится на пересечении улиц Карла Маркса и пер. Широкий на доме №275. Художник очень реалистично передал взгляд репера, также на стене расположилась надпись «Твори добро, бро». (Подробнее)

В Ижевске появилась первая табличка с историческим названием улицы

Фото: Дмитрий Юданов

В Ижевске появилась первая дублирующая табличка с историческим названием улицы. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал зампредседателя постоянной комиссии Гордумы столицы Удмуртии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Дмитрий Юданов. (Подробнее)

Общественная палата Ижевска сформирует приоритетный список дорог для ремонта в 2020 году

Фото: Петр Четкарев

Общественная палата Ижевска определит перечень дорог, которые в первую очередь нужно будет отремонтировать в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На очередном заседании Палаты начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска Ольга Удалова представила список из 72 улиц, нуждающихся в ремонте. (Подробнее)

В Минздраве Удмуртии прокомментировали инцидент с выброшенными пробирками

Фото: Дарья Кузнецова

Минздрав Удмуртии прокомментировал инцидент с выброшенными пробирками на улице Ленина, 59. Ведомство соощила, что в больницах начата служебная проверка.Также ситуацией заинтересовалась республиканская прокуратура. (Подробнее)

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